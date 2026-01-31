Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Les partis de la majorité vont soutenir la candidature de Denis Sassou N'Guesso

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), président par intérim de la majorité présidentielle, Pierre Moussa, a annoncé le 29 janvier à l'occasion de la cérémonie d'échange de voeux du Nouvel An, la signature, très bientôt, d'une Déclaration d'engagement pour le soutien à la candidature du président Denis Sassou N'Guesso, à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochain.

« Cette ambition légitime du PCT est aussi celle des autres forces de la majorité présidentielle. En effet, cette coalition politique s'active autour de la candidature de son chef, le président Denis Sassou N'Guesso. Elle est dans un processus d'affinement de son organisation dont le point culminant est la signature, très bientôt, d'une déclaration d'engagement pour le soutien de cette candidature », a-t-il annoncé.

En effet, sauf changement, la signature de cette déclaration interviendra ce 2 février à Brazzaville à l'auditorium du siège national du PCT. Ainsi, Pierre Moussa a appelé l'ensemble des cadres, militants et sympathisants du PCT, des autres forces de la majorité présidentielle ainsi que toutes les forces éprises de progrès à se mobiliser derrière la candidature du président Denis Sassou N'Guesso. « Cette mobilisation doit se faire dans la paix. C'est pourquoi je vous invite à redoubler de vigilance face aux actions nocives des ennemis du Congo et leurs valets locaux », a-t-il renchéri.

S'adressant aux membres du PCT, il a salué les performances ayant permis d'atteindre, pour l'essentiel, les objectifs stratégiques que le comité central s'était fixés pour le mandat dernier. Selon lui, l'engagement sans faille, la fidélité aux idéaux du parti, l'ardeur au travail et le sens de responsabilité des cadres, militants, sympathisants du parti et de ses unions catégorielles ont contribué à construire ses belles victoires, portant ainsi haut cet instrument de lutte politique. « L'année 2026, que nous venons d'entamer, ouvre un nouveau quinquennat. Le programme du PCT consacre les cinq prochaines années comme une période dont les enjeux prioritaires requièrent, pour le parti, d'incarner les aspirations profondes du peuple. Cela implique d'appuyer le gouvernement, à travers une contribution efficace à l'élaboration des politiques publiques et un suivi régulier de leur mise en oeuvre », a rappelé le secrétaire général du PCT.

Un bilan positif

Pierre Moussa a, par ailleurs, souligné la nécessité de poursuivre et de renforcer la dynamique à la base des succès du parti en ayant toujours chevillé au corps l'unité, la cohésion, la discipline et la solidarité. Ces valeurs qui ont été notre boussole hier doivent, a-t-il renchéri, continuer de l'être aujourd'hui pour que le challenge de mars 2026, l'élection présidentielle, soit brillamment gagné par le PCT.

S'exprimant au nom des cadres, militants et sympathisants du PCT, de ses Unions catégorielles, ainsi que de la majorité présidentielle, le secrétaire permanent, chargé de l'administration et des archives, Benoît Alangamoye-Bakary, a salué l'engagement indéfectible de Pierre Moussa à hisser le parti à la hauteur des défis actuels. Faisant le bilan du parti, il a rappelé qu'au cours de ces six dernières années, le PCT s'est vu, entre autres, dynamiser par le renouvellement des fédérations, des comités, des sections et des cellules par le renforcement de l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national, ainsi que par la restructuration de ses unions catégorielles au plan national.

De même, l'unité, la cohésion et la discipline au sein du parti se sont fortement consolidées. « L'action publique a été rigoureusement suivie, comme en témoignent plusieurs échanges organisés entre le parti et le gouvernement autour des problématiques d'intérêt national. Galvanisés par votre engagement indéfectible à hisser le parti à la hauteur des défis actuels, nous vous réaffirmons avec ferveur, notre entière disponibilité et notre ferme détermination à oeuvrer pour le triomphe des idéaux de notre parti, au moment où se profile un évènement majeur, à savoir l'élection présidentielle de mars 2026 », a rappelé Benoît Alangamoye-Bakary.