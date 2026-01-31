Congo-Brazzaville: Opération « Zéro Kuluna » - Le préfet de Brazzaville apporte son soutien

31 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Le préfet du département de Brazzaville, Gilbert Mouanda-Mouanda, a, dans un communiqué officiel datant du 16 janvier, annoncé son soutien à l'opération « Zéro Kuluna » menée depuis quelques mois par les éléments de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP).

« En sa qualité de garant de l'ordre public, le préfet du département de Brazzaville, dans le souci de voir les populations vaquer librement à leurs différentes occupations, en toute sérénité, dans la paix et la quiétude totale, soutient sans condition l'opération Zéro Kuluna menée par les services de sécurité de la Direction générale de la sécurité présidentielle », a annoncé Gilbert Mouanda-Mouanda.

Ainsi, dans le souci de garantir la paix et sécurité retrouvée, le préfet du département de Brazzaville sollicite la contribution citoyenne de tous et de chacun en signalant toute présence d'une quelconque personne ayant un lien avec ce réseau de grand banditisme urbain. « Le préfet tient à rassurer aussi que l'opération en cours Zéro Kuluna est mise en oeuvre pour ne traquer que les personnes indésirables vis-à-vis des lois établies. Il veillera personnellement à ce que, à aucun moment, l'ordre public ne soit troublé par qui que ce soit », a-t-il promis.

Selon Gilbert Mouanda-Mouanda, la réussite du scrutin présidentiel qui pointe à l'horizon et que tout le monde veut libre, transparent, équitable et apaisé, dépend de cette opération salvatrice dont les effets sont déjà palpables dans la ville.

