Congo-Brazzaville: Processus électoral - L'Upads se projette vers les législatives et locales de 2027

Le conseil national de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) a, lors de sa récente session inaugurale, adopté le programme d'activités du secrétariat national pour l'année 2026 et le budget du parti, exercice 2026, visant, entre autres, la préparation des élections législatives et locales de 2027.

Le programme d'activités de l'Upads comporte huit perspectives. Il vise également à renforcer l'image, la visibilité, la crédibilité, l'encrage local, la proximité avec les militants et les bonnes relations avec les partenaires ainsi qu'améliorer les capacités de mobilisation, de gestion et d'utilisation des ressources financières, matérielles et patrimoniales du parti. Les autres objectifs sont : assurer le pilotage effectif de l'exécutif du parti ; moderniser et renforcer la communication interne et externe du parti et son fonctionnement organisationnel ; asseoir une culture organisationnelle rigoureuse, performante et axée sur les résultats au sein du parti.

Le conseil a aussi élu le bureau politique, les membres de la commission nationale de contrôle, d'évaluation et d'éthique et pris acte de la nomination des membres du comité d'honneur et de ceux du secrétariat national. Ainsi, une commission de contrôle, d'évaluation et d'éthique de neuf membres, dirigée par Joseph Adam Boussou Diangou, a été mise en place. Le secrétariat national est, quant à lui, composé de 18 membres, dont Jeremy Sylvain Mehedi Lissouba est secrétaire général. Composé de neuf membres, le comité d'honneur est présidé par Pascal Gamassa.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les participants ont, par ailleurs, pris une délibération portant régime des cotisations statutaires de l'Upads. « Le financement régulier, transparent et autonome de l'Upads constitue l'un des fondements essentiels de son indépendance, de sa crédibilité démocratique et de son efficacité organisationnelle. Afin de garantir la pérennité de ses actions et l'équité entre ses membres, l'Upads se dote d'un régime de cotisations statutaires clair, équitable, harmonisé et soutenable pour l'ensemble de ses membres, en tenant compte de la diversité des responsabilités exercées au sein des différentes structures du parti », ont-ils mentionné dans le communiqué final.

Selon le parti de l'ancien président de la République, Pascal Lissouba, ce régime qui comporte six titres vise à garantir l'autonomie financière du parti, en assurant une source stable des ressources propres ; responsabiliser les cadres dirigeants, en mettant en cohérence le niveau de contribution avec les responsabilités assumées. Il s'agira également d'encourager l'inclusion et la participation de la base militante, avec des cotisations accessibles et proportionnées ; de renforcer la transparence et la traçabilité des flux financiers, conformément aux bonnes pratiques de gouvernance des organisations politiques modernes ; d'assurer un financement pérenne des activités du parti ; harmoniser les pratiques financières du parti, à travers tout le territoire national et à l'étranger.

Le président du conseil national de l'Upads, Pascal Tsaty-Mabiala, a rappelé que le point névralgique de cette session a été la recherche des fonds nécessaires pour financer les activités d'animation et de fonctionnement du parti aux niveaux national, intermédiaire et à la base. « Le budget et le programme d'activités que nous nous sommes imposés constituent le cadre pratique et programmatique de notre travail. Prenons-en conscience et travaillons-y avec abnégation. À l'évidence, le travail envisagé ne saurait se réaliser sans la participation et l'accompagnement de tous, surtout en votre qualité de contrôleurs du parti. A ce titre, votre rôle est non seulement d'exercer le contrôle sur l'action de l'exécutif, mais aussi de l'aider à sensibiliser les militantes et militants à respecter les engagements pris ensemble », a exhorté le chef du parti.