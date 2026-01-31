Congo-Brazzaville: Le président Bassirou Diomaye Faye attendu à Brazzaville ce lundi

Dans le cadre d'une visite officielle prévue le 2 février, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est attendu à Brazzaville, où il s'entretiendra avec son homologue congolais Denis Sassou-N'Guesso. Les deux dirigeants aborderont les sujets de relations bilatérales et les enjeux régionaux, notamment la situation en Guinée-Bissau.

La visite de Bassirou Diomaye Faye s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux Etats et contribuera à renforcer les liens d'amitié entre les deux nations, tant sur les plans économique que politique. Les discussions porteront sur plusieurs sujets clés, dont l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. Des domaines essentiels pour favoriser le développement économique et améliorer la qualité de vie des populations des deux pays.

Les autres axes prioritaires identifiés pour renforcer la coopération incluent l'assainissement, l'enseignement supérieur, la défense, les finances, le commerce, ainsi que les zones économiques spéciales.

Ces thématiques permettront de poser les bases d'un partenariat solide et durable entre la République du Congo et le Sénégal. Les deux pays, unis par une « communauté de destin » illustrée par les liens historiques entre Dakar et Brazzaville, aspirent à se soutenir mutuellement pour faire face aux défis communs.

Par ailleurs, les deux pays entendent faciliter le partenariat entre la Société nationale sénégalaise d'électricité et la société Energie électrique du Congo. Ce partenariat représente un « jalon » significatif dans l'optique du renforcement des entreprises africaines, et souligne l'importance de la coopération entre les nations du continent.