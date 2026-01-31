Congo-Brazzaville: Le président Bassirou Diomaye Faye attendu à Brazzaville ce lundi

31 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

Dans le cadre d'une visite officielle prévue le 2 février, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est attendu à Brazzaville, où il s'entretiendra avec son homologue congolais Denis Sassou-N'Guesso. Les deux dirigeants aborderont les sujets de relations bilatérales et les enjeux régionaux, notamment la situation en Guinée-Bissau.

La visite de Bassirou Diomaye Faye s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux Etats et contribuera à renforcer les liens d'amitié entre les deux nations, tant sur les plans économique que politique. Les discussions porteront sur plusieurs sujets clés, dont l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. Des domaines essentiels pour favoriser le développement économique et améliorer la qualité de vie des populations des deux pays.

Les autres axes prioritaires identifiés pour renforcer la coopération incluent l'assainissement, l'enseignement supérieur, la défense, les finances, le commerce, ainsi que les zones économiques spéciales.

Ces thématiques permettront de poser les bases d'un partenariat solide et durable entre la République du Congo et le Sénégal. Les deux pays, unis par une « communauté de destin » illustrée par les liens historiques entre Dakar et Brazzaville, aspirent à se soutenir mutuellement pour faire face aux défis communs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, les deux pays entendent faciliter le partenariat entre la Société nationale sénégalaise d'électricité et la société Energie électrique du Congo. Ce partenariat représente un « jalon » significatif dans l'optique du renforcement des entreprises africaines, et souligne l'importance de la coopération entre les nations du continent.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.