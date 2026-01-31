Afrique: Solidarité - L'association 'Mibelle Honoré Mireille Niombela' au chevet du CSI d'Ignié

Des paquets de lait naturel, de sucre, de thé, de savons, de javel et de lingettes ont été remis ce 30 janvier, au Centre de santé intégré (SCI) d'Ignié, dans le département de Djoué-Léfini. Ce geste de solidarité de l'association "Mibelle Honoré Mireille Niombela" vise à améliorer la prise en charge des patients, en particulier des femmes en maternité et des nouveau-nés.

Situé au coeur de la localité d'Ignié, le CSI assure plusieurs services essentiels, dont la maternité, la vaccination, le laboratoire, les soins médicaux et la pharmacie. Sa gestionnaire, Armande Mamère Dzoumba, a salué ce geste, soulignant les défis quotidiens auxquels fait face la structure sanitaire. « Nous disposons du personnel qualifié, mais nous sommes confrontés à la rareté des médicaments et à un sérieux problème d'accès à l'eau potable, surtout en saison sèche », a-t-elle expliqué.

Selon elle, le centre sanitaire est contraint d'acheter de l'eau auprès des riverains à des coûts variant entre 150 et 500 francs CFA le bidon de 25 litres. Ce don va soulager les bénéficiaires, notamment pour les accouchements. « Les savons et de l'eau de javel vont nous aider à maintenir la propreté du centre de santé », a-t-elle ajouté, avant de lancer un appel à d'autres bonnes volontés.

Présidente de l'association, Mibelle Lurlène Okollo Olyba a rappelé que cette action s'inscrit dans la mission sociale de la structure, axée sur le soutien aux mères, en particulier les mères célibataires. « Le lait est destiné aux mamans qui viennent d'accoucher afin de faciliter l'allaitement. Le thé contribue également à stimuler la lactation. Les savons, la javel et les lingettes servent à l'hygiène du centre et des nouveau-nés », a-t-elle précisé.

Au-delà de l'aide matérielle, l'association porte un message de solidarité et d'encouragement à l'endroit des femmes ayant choisi de mener leur grossesse à terme. Celle-ci veut leur montrer qu'avoir un enfant n'est pas un handicap. « Même sans soutien conjugal, une femme peut s'en sortir », a affirmé Mibelle Lurlène Okollo Olyba. L'ambition de l'association va plus loin, de l'accompagnement des mères célibataires vers l'autonomie à travers des formations en couture, esthétique, informatique à l'appui à l'insertion administrative, afin de favoriser leur épanouissement social et économique.

Cet élan de solidarité a été chaleureusement accueilli par les autorités locales et les bénéficiaires. Pour le chef de quartier Campement, Brice Ibali, « l'association est l'une des rares, voire la seule, à oeuvrer au profit des habitants d'Ignié, notamment les plus démunis ». Même satisfaction chez Ornevie Matondo, une jeune femme venue pour la consultation prénatale, qui s'est dite reconnaissante de cette assistance. Elle a, à son tour, lancé un appel à d'autres bienfaiteurs de soutenir ce centre de santé communautaire qui accueille les patients d'Ignié et des localités environnantes.