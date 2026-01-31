Congo-Kinshasa: EPFF-KIN - Les Aigles du Congo et CSF Bikira lancent la saison en fanfare

Le championnat de l'Entente provinciale de football féminin de Kinshasa (EPFF-KIN) a démarré ce vendredi 30 janvier 2026 sur le terrain de l'Académie Tata Raphaël. Deux affiches prometteuses ont tenu en haleine les supporters.

Victoire écrasante des Aigles du Congo

FCF Les Aigles du Congo, pour son premier match officiel de l'histoire, a atomisé MCF Bilenge (8-0). Fidélise Nsangu ouvre le score (15e), Aimé Ngwala Senga signe un doublé (20e, 60e), Doris Senga (33e), Jenovic Makila (40e) et Rébecca Kianga, héroïne du jour avec un triplé (45e, 56e, 58e).

Bikira confirme son statut

Le champion en titre, CSF Bikira, a dominé FC Denis Sport (7-0). Kamba réalise un triplé (35e, 42e, 60e), Cathy Mukubayi un doublé (7e, 30e), complétés par Esther Mukengele (31e) et Voldy Tungu (12e).

Les deux favoris affichent d'entrée leurs ambitions.