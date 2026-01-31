Congo-Kinshasa: Patrouilles conjointes MONUSCO-FARDC contre les attaques armées à Beni

31 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les casques bleus de la MONUSCO et les Forces armées de la RDC (FARDC) ont intensifié les patrouilles conjointes dans la ville de Beni, au Nord-Kivu, afin de prévenir et contenir la menace persistante des groupes armés contre les civils.

Depuis mi-janvier, ces patrouilles diurnes et nocturnes couvrent des axes stratégiques, selon le major Ahmed Bouhia, officier d'information de la Force MONUSCO. La Brigade d'intervention (FIB), avec contingents tanzanien, malawite, kényan, népalais et sud-africain, mène l'opération UMOJA depuis le 16 janvier.

« Les zones ciblées incluent Sayo, Beni, Mandumbi, Mayifasa, Mavivi, Mapiki, Mbau, Oicha et Eringeti, pour dissuader et neutraliser les groupes armés dans les forêts environnantes. », affirme l'officier.

Mandat

La Force de la MONUSCO rappelle que ces actions s'inscrivent dans l'exécution de son mandat, conformément à la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui autorise la Brigade d'intervention à mener des opérations offensives ciblées, de manière autonome ou en appui aux FARDC, pour renforcer l'autorité de l'État et protéger les populations civiles dans l'est de la RDC.

