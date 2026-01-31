Congo-Kinshasa: PDL 145 Territoires - Judith Suminwa appelle à accélérer l'achèvement des infrastructures prioritaires

La Première ministre, Judith Suminwa, a instruit les membres de son Gouvernement d'accélérer l'achèvement des infrastructures prioritaires retenues dans le Programme de développement local des 145 Territoires (PDL 145T). Elle a donné ces instructions lors du Conseil des ministres du vendredi 30 janvier, tenu à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa.

Selon le compte rendu de ce Conseil des ministres, présenté par son porte-parole Patrick Muyaya, ces directives de la cheffe du Gouvernement ont été transmises à plusieurs ministres à l'issue d'une réunion stratégique qu'elle avait présidée auparavant avec le comité de pilotage du PDL 145T.

Cette réunion a permis aux membres du comité de dresser un état des lieux du programme, d'évaluer les besoins financiers pour finaliser la mise en oeuvre de la deuxième composante du volet 1, ainsi que du volet 2 nécessitant des études de faisabilité, et d'analyser les contraintes structurelles ainsi que les perspectives du projet.

Accélérer l'action publique

Face au ralentissement observé dans l'exécution de ce programme dans plusieurs localités du pays et en réponse à « l'ambition clairement exprimée par le Président de la République », la Première ministre a insisté sur l'impératif d'accélérer l'achèvement des infrastructures prioritaires durant l'année 2026. L'objectif est que chaque territoire rural puisse bénéficier sans délai des dividendes de l'action publique.

Actions prioritaires pour 2026

Elle a identifié plusieurs actions urgentes :

assainir les contrats défaillants,

réviser les modalités d'exécution en intégrant les contraintes sécuritaires et logistiques,

renforcer la gouvernance par une transparence accrue,

intensifier les missions de contrôle et de suivi sur le terrain,

accélérer les réformes et prioriser les chantiers structurants.

Assignations aux membres du Gouvernement

La Première ministre a chargé chaque membre du Gouvernement concerné de prendre des mesures spécifiques :

Ministre d'État chargé du Plan et de la Coordination du Développement, en collaboration avec les ministres des Finances, d'organiser d'ici fin février 2026 des missions conjointes de suivi et d'évaluation du programme avec les ministères sectoriels concernés.

Vice-Premier ministre chargé des Transports, ainsi que les ministres du Développement rural et des Infrastructures et Travaux Publics, de mettre à jour la cartographie des routes prioritaires et des voies d'accès.

Experts du ministère du Plan et de la Coordination, avec les ministères sectoriels, d'organiser rapidement une réunion pour rationaliser les projets, en cohérence avec le programme d'action du Gouvernement 2024-2028.

Agences d'exécution, de transmettre au Gouvernement la liste des entreprises en régie et de poursuivre les démarches légales y afférentes.

Rapport attendu

Un rapport détaillé sur l'ensemble des assignations devra être soumis au plus tard fin février, afin d'assurer un suivi efficace du programme et de garantir la régularité du financement nécessaire à son exécution, a conclu le compte rendu du Conseil des ministres.