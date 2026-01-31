Sénégal: De la compétition à l'arbitrage international

Elle est l'une des rares femmes porteuses de voix pour le développement du taekwondo au Sénégal. Avec abnégation, elle s'est lancée dans l'arbitrage après plusieurs années en tant que compétitrice de haut niveau et coach. Pleine d'espoir, Seynabou Diouf s'est ouverte à nos questions.

Rigoureuse et passionnée de taekwondo, Seynabou Diouf allie compétence et expérience. Ancienne athlète de haut niveau, elle est devenue à la fois arbitre internationale de 2e degré, ceinture noire 4e Dan et première vice-présidente de la Fédération sénégalaise de taekwondo. « J'ai d'abord été compétitrice internationale et membre de l'équipe nationale du Sénégal. J'ai participé à de nombreuses compétitions internationales, dont les Championnats du monde en Allemagne en 2006, où je me suis arrêtée en quart de finale », confie celle qui est l'un des visages de cette discipline au Sénégal.

Son histoire avec cette discipline remonte de loin. Sa passion lui a été transmise par son père. Mais avant d'arriver au sommet, Seynabou Diouf a dû bourlinguer. « J'ai découvert et embrassé le taekwondo en suivant les pas de mon père qui est l'un des précurseurs de cette discipline au Sénégal », explique-t-elle.

« C'est donc très naturellement que je me suis engagée dans ce sport, d'abord comme pratiquante, puis comme compétitrice de haut niveau, avant de m'investir dans l'encadrement et l'arbitrage », ajoute-t-elle.

Au sommet de son art, tout bascule à la suite d'une blessure. Elle a été contrainte d'abandonner le haut niveau pour se consacrer à l'arbitrage, métier qu'elle exerce depuis 2018. « Suite à un problème persistant au genou, j'ai été obligée d'arrêter la compétition. Cependant, je ne voulais pas quitter le taekwondo », indique-t-elle.

« J'ai donc choisi de continuer à servir cette discipline autrement, à travers le coaching puis l'arbitrage, afin de rester utile à son développement », poursuit l'ancienne taekwondiste. Ses efforts auront porté leurs fruits puisque Seynabou Diouf a été choisie parmi les 270 meilleurs arbitres du monde entier qui avaient passé le test de présélection dans le cadre des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Maintenir le flambeau de l'arbitrage sénégalais

Durant sa carrière, Seynabou Diouf a touché à presque tous les niveaux de l'équipe nationale de taekwondo. « Comme toute pratiquante, j'ai commencé dans les catégories inférieures », souligne-t-elle. Pour elle, c'est à la base que le sportif doit préparer sa future carrière.

« J'ai ensuite progressé comme compétitrice internationale, puis intégré l'encadrement technique en devenant coach nationale adjointe, avant d'être coach nationale de l'équipe féminine », précise l'ancienne championne du Sénégal.

Après avoir recueilli de multiples trophées dans sa gibecière, elle se réjouit aujourd'hui des avancées réalisées. « Le taekwondo sénégalais a connu un progrès considérable au cours des dernières années », estime l'arbitre internationale.

« Nos athlètes se distinguent de plus en plus dans les compétitions internationales, et plusieurs d'entre eux participent régulièrement à des Championnats mondiaux et continentaux », renchérit-elle.

Toutefois, selon Seynabou, des défis subsistent, dans l'arbitrage. « Nous avons des représentants sénégalais dans l'arbitrage international, mais leur nombre reste limité par rapport au potentiel et au talent de notre pays », regrette-t-elle.

À ses yeux, il est essentiel de mettre en place des programmes de formation continue pour les arbitres sénégalais, en collaboration avec la Fédération internationale et des experts étrangers. « Nous devons aussi encourager les jeunes arbitres prometteurs, organiser davantage de stages pratiques et de compétitions locales, et leur offrir des occasions d'acquérir de l'expérience internationale », plaide-t-elle.

Pour la juge internationale, la formation est une rampe de lancement vers le développement de cette discipline. « Cela permettra de construire une génération d'arbitres compétents et respectés, capables de représenter dignement le Sénégal dans toutes les compétitions internationales ».

En attendant d'avoir plus de soutien, Seynabou Diouf s'est fixé comme objectif de continuer de porter haut le drapeau national.