Ile Maurice: Une mission stratégique en février sur la croissance et l'emploi

La Banque mondiale renforce son engagement à Maurice avec une mission consacrée au Country Growth and Jobs Report, prévue du 9 au 13 février 2026, à la suite d'une consultation de lancement qui sera organisée le 5 février à Port-Louis.

Cet exercice stratégique vise à identifier les leviers d'une croissance plus forte, inclusive et génératrice d'emplois, dans un contexte marqué par des contraintes structurelles persistantes par rapport à la productivité et le marché du travail.

Le processus débutera par une réunion de consultation au Labourdonnais Hotel, réunissant les parties prenantes publiques et privées autour des premiers constats du rapport. La Banque mondiale souhaite notamment une participation active du ministère des Finances, afin d'ancrer les échanges dans les priorités de la politique économique et budgétaire du pays.

La mission en présentiel sera menée par une équipe centrale du World Bank Group, composée de Pedro Miguel Gaspar Martins, Elisa Gamberoni, Sjamsu Rahardja, Dharmendra Ellayah et Adolf Nourrice, avec l'appui de plusieurs équipes spécialisées intervenant à distance. Trois axes structurants guideront les travaux : le marché du travail, la transformation digitale et la concurrence.

L'analyse du marché du travail portera sur les inadéquations de compétences, la participation de la main-d'oeuvre - en particulier des jeunes et des femmes - ainsi que les rigidités institutionnelles freinant la création d'emplois de qualité. Le volet digital examinera le rôle du numérique comme catalyseur de productivité et de montée en gamme des entreprises, tandis que l'axe concurrence évaluera le fonctionnement des marchés, les barrières à l'entrée et leurs effets sur les prix et l'innovation.

Les conclusions attendues de cette mission devraient alimenter le dialogue stratégique entre les autorités, le secteur privé et les partenaires au développement, en vue de réformes ciblées capables de soutenir une trajectoire de croissance durable et inclusive pour Maurice.