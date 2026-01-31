Ile Maurice: Le barreau accueille 45 nouveaux avocats

La Cour suprême a accueilli, hier, vendredi 30 janvier, une nouvelle promotion de 45 avocats, officiellement admis au sein de la profession à l'issue d'une cérémonie solennelle de prestation de serment.

Cet événement porte désormais à 1 227 le nombre total d'avocats enregistrés auprès de la Mauritius Bar Association (MBA), illustrant le renouvellement constant d'une profession au coeur de l'État de droit.

Dans une salle empreinte de gravité, ils ont prêté serment sous le regard attentif des juges de la Cour suprême, de membres senior du barreau, ainsi que de leurs familles et proches, venus partager un moment à la fois institutionnel et profondément personnel. Pour beaucoup, cette cérémonie marquait l'aboutissement d'années d'études, de sacrifices et de persévérance.

∎ Mitradeva Rao Sydamah (à g.) 📸 © Kiranchand Sookrah

Prenant la parole lors de la cérémonie, l'Attorney General, Me Gavin Glover, Senior Counsel (SC), a rappelé avec force la nature même du métier d'avocat, invitant ces nouveaux membres du barreau à dépasser toute vision purement lucrative de la profession. «Le métier d'avocat est noble. Ce n'est pas un business. Ce n'est pas un métier que l'on exerce pour un gain personnel. C'est une vocation, c'est un service», a-t-il déclaré, soulignant que l'exercice du droit implique un engagement constant envers la justice et la société.

📸 © Kiranchand Sookrah

Le président du Bar Council, Me Antoine Domingue, SC, fraîchement élu jeudi, a, pour sa part, insisté sur l'équilibre délicat qui caractérise l'exercice de la profession. «Votre devoir envers votre client est primordial, mais il n'est jamais absolu. La plaidoirie vise la bonne administration de la justice. L'équilibre n'est pas toujours facile à maintenir, mais il constitue la pierre angulaire d'une pratique honorable», a-t-il affirmé, rappelant que l'avocat demeure avant tout un auxiliaire de la justice.

📸 © Kiranchand Sookrah

Le discours de la cheffejuge, Rehana Mungly-Gulbul, a donné une dimension humaine et sociale particulièrement forte à la cérémonie. «Dans le cadre de cette profession honorable, vous serez appelés à vous lever pour ceux qui n'ont pas de voix», a-t-elle déclaré, exhortant les nouveaux avocats à exercer leur métier avec empathie, courage et sens des responsabilités.

📸 © Kiranchand Sookrah

Au-delà des prises de parole protocolaires, cette prestation de serment a aussi été marquée par des témoignages révélateurs de parcours atypiques et inspirants.

Ancien policier, Jean-Alain Julien Maniacara a servi au sein de la Special Mobile Force (SMF) depuis 2011, tout en poursuivant en parallèle ses études de droit. Il a également été enseignant au primaire. «Tout au long de mon parcours professionnel, je continuais mes études pour en arriver là. Aujourd'hui, c'est une très grande fierté car cela a demandé beaucoup de sacrifices et de résilience», confie-t-il. À ceux qui aspirent à rejoindre le barreau, il adresse un message simple : «Il ne faut jamais baisser les bras.»

∎ Jean-Alain Julien Maniacara ancien policier, avec des membres de sa famille. 📸 © Kiranchand Sookrah

L'émotion était également palpable pour Trisha et Shefali Sungker, deux cousines qui ont prêté serment ensemble. «C'est une coïncidence que nous soyons assermentées le même jour. Nous sommes les premières avocates de la famille et nous en sommes très fières», expliquentelles. Un parcours exigeant, reconnaissent-elles, mais rendu possible grâce à la persévérance et au soutien familial.

Beaucoup de prières et de dévotion

Pour Alvin Nagalingum, fils du ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, cette cérémonie représentait l'aboutissement d'un rêve, nourri par de longues années de travail et de foi. «Je ressens une immense gratitude et une grande joie. Il y a eu beaucoup de travail, de prières et de dévotion. Ce rêve est une idée de mon père ; je me suis dit : pourquoi pas ? Et aujourd'hui, nous y sommes», confie-t-il.

∎ Alvin Nagalingum (à g.), fils du ministre de la Jeunesse et des Sports. 📸 © Kiranchand Sookrah

Avec cette nouvelle promotion, le barreau se voit renforcé par une génération appelée à conjuguer compétence juridique, éthique et humanisme, dans un contexte où la défense des droits et l'accès à la justice demeurent des piliers essentiels de la société.

La liste

∎ Loveneesh BEEDASY

∎ Wasiimah ECKBURALLY

∎ Girish UNRODEE

∎ Anisha Devi Ahgun DALAYYA

∎ Trisha Ushaamvada Ratnali SUNGKER

∎ Shefali SUNGKER

∎ Lalita MURUGAN

∎ Shreeya GUNESIE

∎ Muhammad Yaasir CHAUMOO

∎ Bibi Sameerah GAFOOR

∎ Nasirah CUNNIAH

∎ Mitradeva Rao SYDAMAH

∎ Anna Yashee RAMTOHUL

∎ Imitabh Sharma BANDHU

∎ Marie Hélène Martine CROUCHE

∎ Nyanam PERMALL

∎ Tirthraj Kumar PARMESSUR

∎ Mohammad Shoaib Khan SAHODEEA

∎ Alvin NAGALINGUM

∎ Muhammad Nadeem Ahmad BAKURALLY

∎ Aftab Hussein CARRIMKHAN

∎ Poornima JHAUMAL

∎ Muhammad Farhaan RUJUBALI

∎ Tirumangei MOOROOGEN

∎ Ayush RAMSOOROOP

∎ Pallavi LUCHMUN

∎ Prishina ETWAREEA

∎ Teedeep Kumar KISSOON

∎ Siddarsh GROODOYAL

∎ Avinash SOOKUN

∎ Medhinee SAMLALL

∎ Deevesh MEETOO

∎ Rayhan Nemchund BRIGEMOHANE

∎ Saraswatee MISTRY

∎ Kshitish SAMPUTH

∎ Baboo Narottamsing RAMDOUR

∎ Jean-Alain Julien MANIACARA

∎ Pallavee ASKOORUM

∎ Souhasinee Bye ESRAM

∎ Poorvisha Singh AWOTAR

∎ Adarsh KHUGPUTH

∎ Jean Phil Mc Terrence PAVIN

∎ Rishi NURSIMULU

∎ Shreenidhi CHINNIAH

∎ Mohamad Fezal Washeem RAMJAUN