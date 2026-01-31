Ile Maurice: COM - Les étoiles du sport mauricien sous les projecteurs

Le paysage sportif mauricien s'apprête à vivre un tournant historique ce samedi 31 janvier.

À partir de 17 heures, le Labourdonnais Waterfront Hotel accueillera le tout premier Mauritius Olympic Committee Excellence Award 2025. Ce projet ambitieux, longtemps mûri par les dirigeants du Comité olympique mauricien (COM), devient enfin réalité. Et en cette période où l'excellence est célébrée, certains athlètes pourraient réaliser le doublé avec la cérémonie des récompenses organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) qui arrive bientôt également.

Pour Richard Papie, président du COM, l'objectif est clair : envoyer un message fort aux sportifs. «Leurs sacrifices et leurs performances sont reconnus par l'instance olympique», a-t-il déclaré avec enthousiasme, soulignant l'importance de cette initiative pour la motivation des athlètes.

La liste des nominés, exclusivement axée sur les disciplines olympiques, témoigne de la diversité et de la qualité du sport mauricien. Dans la prestigieuse catégorie Best Athlete Performer (Hommes), la compétition s'annonce serrée entre l'archer Adrien Charoux, le cycliste Alexandre Mayer et l'haltérophile Willem Emile. Chez les dames, le titre se jouera entre la sprinteuse Liliane Potiron, la cycliste Kim Lecourt et l'haltérophile Ketty Lent.

La relève n'est pas en reste, avec des catégories dédiées aux «Rising Stars». Chez les garçons, Brice Tailly (Athlétisme), Tristan Hardy (Cyclisme) et Donovan Madanamoothoo (Haltérophilie) sont en lice, tandis que chez les filles, les espoirs reposent sur Selena Jolicoeur (Athlétisme), Elsa How Hong (Badminton) et Yahna Soopal (Haltérophilie).

L'année 2025 a été exceptionnelle pour plusieurs de ces athlètes. L'haltérophile Willem Emile a brillé aux Championnats d'Afrique seniors en avril, remportant l'or, l'argent et le bronze dans sa catégorie. L'archer Adrien Charoux s'est montré intraitable en Côte d'Ivoire en novembre, décrochant l'or en individuel et par équipes aux Championnats d'Afrique.

Mais c'est sans doute la cycliste Kimberley Le Court de Billot-Pienaar qui a le plus fait résonner le quadricolore à travers le monde. Victorieuse de Liège-Bastogne-Liège, elle est devenue la première Africaine à porter le maillot jaune sur le Tour de France Femmes, une performance historique.

Chez les jeunes étoiles montantes, les performances forcent l'admiration. Brice Tailly (15 ans) a accumulé les médailles aux Jeux de la CJSOI et aux Jeux africains de la Jeunesse. La badiste Elsa How Hong (16 ans) a dominé les podiums en Égypte et en Angola, décrochant notamment l'unique médaille d'or de Maurice aux Jeux africains de la Jeunesse. Selena Jolicoeur (16 ans) s'est illustrée en triple saut, offrant la première médaille mauricienne en Angola.

Les haltérophiles Donovan Madanamoothoo (16 ans) et Yahna Soopal (17 ans) ont également multiplié les podiums internationaux. Enfin, le cycliste Tristan Hardy (17 ans) a confirmé son potentiel face à l'élite européenne et africaine, remportant notamment le titre du contre-la-montre individuel aux Championnats d'Afrique juniors.