Madagascar: Cyclone - La ville de Mahajanga submergée par Fytia

La ville de Mahajanga n'a pas été épargnée par le passage de la forte tempête tropicale baptisée Fytia. Les crues se sont multipliées tout au long de la journée, la ville étant déjà arrosée par de fortes pluies .

Plusieurs quartiers sont sous les eaux. Les fokontany longeant le vallon de Metzinger, à Mahavoky Avaratra, Mahavoky Atsimo, Tsararano Anosikely, Tsararano Ambany au pont Mady, ainsi que Fiofio, Ambalavola jusqu'à Tsaramandroso Ambany, sont complètement submergés, soit pratiquement toute la ville.

Le quartier d'Ampasika, du rond-point du port vers le bazar de Mahajanga Be, était inondé dès la matinée, comme à l'accoutumée. Les eaux ont même envahi la route du port à Analakely, menant vers la maison centrale de Marofoto. À l'opposé, sur la route menant vers la grande surface Leader Price, l'eau est montée jusqu'au genou. Les locataires de la cité Tsaramandroso ont également été surpris par la montée des eaux, une première dans les annales des intempéries. Plus grave encore, le boulevard Marcoz, devant la logistique pétrolière près du village touristique, était lui aussi submergé hier matin. Du jamais-vu, cette partie de la ville n'ayant jamais connu une telle situation auparavant.

Ailleurs, des bajajs ainsi que des voitures sont tombés en panne au milieu du pont Mady, à Tsararano Ambany, les moteurs ayant été inondés. Les élèves du lycée Philbert Tsiranana ont été évacués avant l'heure hier matin, les crues ayant débordé dans la cour. Des barques et vedettes ont été mobilisées pour les opérations de sauvetage des habitants des quartiers bas.

Inondations

Face à cette situation, les cours ont été suspendus hier après-midi. La direction régionale de l'Éducation nationale (DREN) Boeny a décidé d'interrompre l'ensemble des activités pédagogiques en raison de la montée des eaux.

Concernant le transport terrestre, aucun départ n'était autorisé hier après-midi en raison des conditions météorologiques. « Conformément aux instructions reçues, aucun véhicule ne devait quitter la ville afin d'éviter d'éventuels accidents. Toutefois, si certains décidaient de partir, ils en assument l'entière responsabilité en cas d'incident», a déclaré le directeur de l'ATT de Mahajanga.

L'Agence portuaire maritime et fluviale de Mahajanga a également mis en garde contre toute intention de sortie en mer. « Toutes les embarcations, qu'il s'agisse de pirogues, de bateaux de plaisance, de navires de transport de marchandises ou de passagers, en navigation nationale ou internationale, sont interdites de sortie en mer dans les zones de Besalampy, Soalala, Mahajanga, Marovoay, ainsi qu'à Antsohihy et Analalava. Toute sortie en mer est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Les infractions à cet avis peuvent entraîner de lourdes sanctions », précise l'avis de l'APMF publié hier.

Le Comité préfectoral de gestion des risques et des catastrophes (CPGRC), dirigé par le préfet de Mahajanga, Nicolas Rabenandrasana, a mis en place un dispositif d'accueil des sinistrés hier et se prépare à toute éventualité. Les dégâts sont toutefois déjà considérables.

Les EPP de Fiofio, Tsaramandroso, Ampisikina et Firaisana, ainsi que la Maison des jeunes d'Ambalavola, ont été mises à la disposition des sinistrés. Cependant, comme souvent, une grande partie des habitants refuse encore de rejoindre ces sites, par crainte de laisser leur maison sans surveillance. La pluie n'a cessé de tomber toute la journée d'hier, malgré quelques éclaircies, perturbant fortement les activités quotidiennes.