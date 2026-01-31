Madagascar: Rugby à XV - XXL Energy Top 12 - TAM Anosibe - Uscar, un gros choc pour le top 5

La cinquième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV met aux prises TAM Anosibe et l'Uscar. Un face-à-face sous haute tension pour intégrer le top 5 provisoire.

Après plus de deux mois de pause, le championnat de Madagascar de rugby à XV première division masculine, appelé aussi XXL Energy Top 12, reprend ses droits ce dimanche avec une affiche qui promet intensité et engagement au stade d'Andohatapenaka.

TAM Anosibe et l'Uscar se retrouvent dans un contexte particulier, celui de la lutte pour rester au contact des meilleures formations du championnat. Les deux équipes se tiennent de près au classement et savent qu'un faux pas pourrait compliquer leurs ambitions pour la suite de la saison.

Après quatre journées, TAM Anosibe totalise 13 points, fruit de trois victoires pour une défaite. Pour sa part, l'Uscar a enregistré deux victoires pour deux défaites. Le club de la Commune urbaine d'Antananarivo affiche 11 points au compteur.

Sur le plan sportif, ce duel s'annonce avant tout physique. TAM Anosibe s'est forgé une réputation d'équipe solide en première période, capable d'imposer un rythme élevé dès l'entame grâce à son paquet d'avants et à une défense agressive.

De son côté, l'Uscar est réputée pour sa maîtrise des fins de match, avec une capacité à gérer la pression et à faire la différence dans les dernières minutes, souvent grâce à sa discipline tactique et à son efficacité au pied, incarnée par le pied magique de Herizo Rasoanaivo, connu sous le surnom de Radadatoa. « Nous visons la victoire ce dimanche pour améliorer notre classement provisoire », confie Herizo Rasoanaivo.

Équilibre

Les confrontations récentes entre les deux clubs témoignent d'un parfait équilibre. Chacun compte une victoire dans les compétitions nationales. En quart de finale de la Coupe de Madagascar 2024, TAM Anosibe s'était imposé sur le score serré de 23 à 19, au terme d'un match très disputé. L'année précédente, en Coupe de Madagascar 2023, c'est l'Uscar qui avait pris le dessus en s'imposant 25 à 22, dans une rencontre tout aussi indécise.

Les deux se connaissent bien, se respectent, mais savent aussi exploiter les faiblesses adverses. Cette cinquième journée du Top 12 représente ainsi une occasion idéale de départager, au moins provisoirement, les deux camps.

Ce match de reprise est attendu comme un véritable test de caractère. Après une longue interruption, l'enjeu sera aussi de savoir quelle équipe a le mieux géré sa préparation physique et mentale. « Nous devons rester concentrés jusqu'au coup de sifflet final, car les rugbymen de l'USCAR sont très difficiles à manoeuvrer », confie Haja Randriamanana, supporter de TAM.

TAM Anosibe comme l'Uscar abordent donc ce rendez-vous avec la ferme intention de frapper fort et de relancer pleinement leur saison.