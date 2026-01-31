Madagascar: Passage du cyclone - Le temps va se détériorer à Antananarivo

Le cyclone Fytia devrait toucher le sol malgache ce samedi. Il apportera de fortes pluies et des vents soutenus.

Météo Madagascar recommande aux habitants de la région d'Analamanga de limiter leurs déplacements aujourd'hui. « Il est conseillé de rester à la maison dans la mesure du possible en raison du passage d'un cyclone. Le temps va se dégrader aujourd'hui », avertit Lahatra Mampionona, prévisionniste à la Direction générale de la Météorologie.

Dans la matinée, le temps sera nuageux avec des pluies intermittentes, qui devraient s'intensifier dans l'après-midi. Selon les prévisions, le cyclone Fytia, baptisé hier matin, traverserait le centre de Madagascar cette nuit. « Après son atterrissage entre Soalala et Tambohorano, il traversera les régions de Melaky, Betsiboka, Analamanga et Alaotra Mangoro, pour ressortir dans la région d'Atsinanana, entre Vatomandry et Mahanoro, dimanche matin », précise le prévisionniste.

Le centre du cyclone pourrait passer par les districts d'Ankazobe et d'Anjozorobe, à proximité d'Ambohidratrimo et de Manjakandriana, cette nuit, au stade de dépression sur terre, selon la trajectoire prévue du système. Les districts d'Antananarivo-ville, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambohidratrimo, Andramasina et Manjakandriana ont ainsi été placés en alerte cyclonique verte. « Même au stade de dépression sur terre, le cyclone ne doit pas être sous-estimé. Il peut provoquer de fortes pluies, des vents soutenus et des rafales inhabituelles », souligne Lahatra Mampionona. Des précipitations comprises entre 50 et 150 mm en 24 heures sont attendues dans plusieurs régions.

Estimations

Selon l'estimation des impacts réalisée par l'Atlas des risques et relayée par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), les dégâts liés au passage du cyclone Fytia pourraient être importants. Le système pourrait affecter 38 districts dans 8 régions, touchant environ 175 493 personnes issues de 40 812 ménages. Jusqu'à 41 784 habitations pourraient être inondées et 6 168 détruites. Près de 2 000 salles de classe et environ deux cents centres de santé de base ou hôpitaux pourraient également être endommagés ou détruits.

L'Atlas des risques prévoit aussi l'inondation de 10 282 hectares de rizières et la destruction de 1 843 hectares supplémentaires.

Hier, alors que Fytia se trouvait encore dans le canal du Mozambique, à plus de 200 km à l'ouest des côtes nord-ouest de Madagascar, la ville de Mahajanga a déjà été touchée par des inondations. Le système a atteint le stade de cyclone tropical hier à 15 heures. Météo Madagascar prévoit qu'il atteindra son intensité maximale avec des vents de 155 km/h et des rafales pouvant atteindre 215 km/h avant son atterrissage.

82 millions de dollars pour faire face à la saison des pluies

Madagascar a besoin de 82 millions de dollars pour faire face à la saison des pluies, qui s'étend de novembre à avril. Ce besoin a été évoqué lors d'une réunion tenue jeudi entre les hauts responsables nationaux dont le Premier ministre, plusieurs ministres et le directeur général du BNGRC et les partenaires techniques et financiers du pays. Cette enveloppe vise à soutenir les actions du BNGRC et à mettre en place un mécanisme de financement rapide, mobilisable avant la survenue éventuelle de catastrophes.