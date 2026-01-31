Madagascar: Exposition - Prisca Ari expose Madagascar à Grenoble

Du 13 janvier au 14 mars 2026, à Grenoble, Prisca Ari présente Fijeriko Malagasy, sa première exposition photographique. Une immersion sensible inspirée du moramora malgache, entre émotion, lumière et partage.

Longtemps encouragée à partager son regard photographique, Prisca Ari choisit aujourd'hui de sortir de sa zone de confort pour inviter le public à un voyage sensible au coeur de Madagascar. À travers Fijeriko Malagasy (Mon regard malgache), sa toute première exposition photographique, l'artiste propose une immersion douce et profondément humaine, inspirée du moramora malgache, cette philosophie du temps lent et du vivre-ensemble.

Présentée à L'Atelier Photo, situé au 104, cours Jean-Jaurès à Grenoble (France), l'exposition a été inaugurée lors d'un vernissage le 22 janvier et est à découvrir du 13 janvier au 14 mars 2026. Elle réunit une série d'images offrant une véritable pause dans des sociétés contemporaines marquées par la vitesse et l'urgence. Pensée comme une respiration lumineuse, l'exposition invite à ressentir plutôt qu'à analyser.

Au coeur de la démarche artistique de Prisca Ari se trouve le partage des émotions. Ses photographies cherchent avant tout à transmettre le bonheur, l'émerveillement et la simplicité, sans discours explicatif. Pour l'artiste, Madagascar est une terre de coeur et de partage, un espace où l'on ne se contente pas de photographier, mais où l'on vit, rencontre et partage. Une immersion dans l'âme du pays, destinée à capter l'émotion, la lumière et l'instant vrai.

Tournant décisif

Née et ayant grandi à Ampefy, Prisca Ari quitte son pays à l'âge de 23 ans pour s'installer en France. Elle découvre plus tard le parapente, qui l'amène à s'intéresser à l'image, d'abord comme un moyen de documenter ses voyages et de rester connectée à ses proches.

Son parcours artistique prend une nouvelle dimension en 2018 avec la réalisation d'un premier film, présenté et primé à la Coupe Icare, le plus grand festival de vol libre au monde. Un second film, distingué en 2019, vient confirmer son orientation vers l'image et la narration visuelle.

En 2022, un tournant décisif s'opère : Prisca Ari investit dans un nouvel équipement et approfondit sa pratique photographique. Ce travail de fond trouve aujourd'hui une première reconnaissance publique avec Fijeriko Malagasy, véritable mise en lumière de son regard singulier.

À travers cette exposition, l'artiste fait dialoguer ses racines malgaches et son parcours en France, offrant au public une vision apaisée, sincère et profondément humaine du monde.