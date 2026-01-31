Madagascar: Études extérieures - Des universités proposent des formations gratuites

Il est possible de poursuivre des études à l'étranger sans payer de frais de scolarité ou en s'acquittant de montants très abordables.

« Les frais de scolarité avoisinent zéro et près de 20 000 dollars par an. Il est possible de s'inscrire dans des universités publiques sans frais de scolarité, comme en Allemagne, par exemple », a indiqué Mialy Andrianina, directrice générale adjointe de l'agence Fan Education Agency, jeudi, lors de l'annonce de la tenue de la 4e édition de l'événement Education Global Expo 2026, à Toamasina, le 4 février, et de sa 8e édition à Antananarivo, le 7 février.

Des universités en Inde proposent, par ailleurs, des bourses d'études partielles. Et les universités d'Asie seraient les plus abordables. Pour bénéficier de cette gratuité des frais de scolarité, l'excellence académique seraient parmi les critères requis.

Fan Education Agency travaille avec une vingtaine d'universités situées au Canada, en Allemagne, aux États-Unis, en Suisse, au Royaume-Uni, en Espagne, en Malaisie et en Malaisie. Selon les constats, le Canada, l'Allemagne et la Malaisie font partie des pays les plus choisis par les étudiants malgaches souhaitant poursuivre leurs études à l'étranger.

Les élèves de lycées, les bacheliers et les étudiants en poursuite d'études souhaitant suivre des études supérieures à l'étranger peuvent visiter cet événement pour découvrir les universités qui leur conviennent.