Madagascar: Zouzar Bouka, alpiniste amateur - « Porter le drapeau malgache donne l'envie de réaliser quelque chose de grand »

interview

Après une première tentative infructueuse, Zouzar Bouka et ses deux fils Rais et Raj Alexandre, retentent l'Everest au mois de mai.

Everest partie II, comment allez-vous gérer ?

Il n'y a pas de secret. Il faut un bon entraînement avec un esprit serein et tranquille. Nous n'avons pas oublié les difficultés de l'an passé mais nous avons pu faire des choses extraordinaires en famille. Raj Alexandre et Rais s'entraînent en Autriche en ce moment en pensant à ce drapeau que nous allons ramener tout en haut.

Comment préparez-vous cette ascension ?

Il faut s'entraîner beaucoup en haute montagne : sur les glaciers, avec les crampons. Nous le faisions déjà sur l'Everest. L'année dernière, nous étions en Amérique du Sud. Là, nous serons en Europe : en Autriche surtout et un peu en Suisse aussi pour s'entraîner avec des guides spécialisés de l'Everest, et avec des équipements adéquats. Cela nous permettra de nous habituer à un terrain très instable.

Êtes-vous habitués à la montagne désormais ?

L'entraînement physique prendra des mois. Pour la partie acclimatation, nous dormirons tous les soirs dans des tentes spéciales où il y a une machine qui met en place l'air, très important à 7 000 m.

Petit à petit, notre corps s'habituera à être dans les hautes altitudes où il est difficile de respirer.

Quand comptez-vous entamer l'ascension ?

Si tout se passe bien, nous arriverons à Katmandou, la capitale du Népal, le 1er mai. Nous allons tout de suite attaquer un sommet pour avoir plus d'acclimatation le 2 ou le 3 mai. Mais tout dépendra de la météo. Une fois que nous aurons fini ce sommet, nous irons à l'Everest Base Camp à 5 300 m le 4 ou le 5. Là, nous allons attendre le bon moment pour aller vers le sommet avec le drapeau.

Porter ce drapeau semble important pour vous. Êtes-vous Malgache ?

Je suis né à Madagascar. Mes parents sont nés à Madagascar. Mes grands-parents sont aussi nés ici, donc je suis Malgache, tout simplement.

Pourquoi l'alpinisme ?

Nous sommes souvent pris par le travail et les obligations du quotidien. Cette fois, nous avons eu la chance de vivre une expérience commune avec mes fils, en prenant du temps ensemble en famille.

Porter le drapeau malgache donne aussi à cette aventure une dimension particulière : celle de l'envie de réaliser quelque chose de grand, en le hissant pour la première fois sur le sommet le plus élevé du monde.