Madagascar: Enseignement - La formation à distance séduit les travailleurs

De plus en plus de travailleurs se tournent vers la formation à distance pour approfondir leurs connaissances sans interrompre leur activité professionnelle. Ils étaient nombreux à assister à la séance d'information sur l'offre de Master COMMI-DEL Communication, Médiation, Médias, Innovation et Développement local en alternance, organisée par la mention COMMO Communication, Médiation, Médias, Innovation et Organisation de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'Université d'Antananarivo, mercredi.

« J'avais toujours voulu me spécialiser en communication, mais je ne pouvais pas quitter mon travail », confie Harisoa, employée dans une ONG.

« Grâce à la formation à distance, je peux apprendre tout en continuant à exercer mon métier. »

Pour de nombreux professionnels, cette modalité d'apprentissage est devenue une solution pratique et flexible, permettant à la fois de progresser dans leur carrière et de rester à jour dans un monde du travail en constante évolution.

La mention forme des spécialistes de la recherche et de l'analyse dans le domaine de la communication pour le développement. Ce Master a été ouvert dès 2013, mais fonctionnait alors sous sa forme classique.

Ce qui distingue aujourd'hui cette formation, c'est qu'elle est destinée aux personnes déjà en activité professionnelle. Elle s'adresse à ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en communication.

« La formation est organisée de manière alternée et complémentaire : nous apportons l'enseignement académique, tandis que les participants issus des différents secteurs professionnels contribuent en mettant à disposition un terrain pratique. Cela permet de soutenir le développement des compétences des participants et, en même temps, de contribuer au développement de leur entreprise », indique le Dr Hagasoa Tamby, responsable du parcours COMMI-DEL.

Le Master se déroule sur deux ans. Les candidats doivent être titulaires d'une licence et manifester un intérêt pour la communication.