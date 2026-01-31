Madagascar: Motocross / 1re manche - Le Grand Prix 100 % ouvre le bal

C'est parti pour une saison très chargée. La Fédération malgache de motocyclisme (FMaM) démarre la saison par le Grand Prix 100 % organisé par Fun Bike le dimanche 8 février. La course se disputera sur le terrain de l'Iarivo Moto Club à Ambohidava, à Ambatolampy Tsimahafotsy.

Cette course compte normalement pour la deuxième manche du championnat de Madagascar de motocross. Elle sera la course inaugurale de l'année après l'annulation de la première manche prévue le 25 janvier en raison de la pluie incessante durant les trois premières semaines du mois de janvier. Place à la case départ donc pour tous les pilotes engagés pour cette nouvelle saison.

Le titre de champion national version 2025 de la catégorie élite 1 est revenu à Lucas Robert. Ce dernier avait détrôné le multiple champion Mathias Plantive, qui s'est contenté ainsi de la seconde place. Andy Andrianirina Ratsimba complétait le podium. Miadantsoa Razafinarivo décrochait, pour sa part, le sacre en élite 2 et celui des juniors a été ravi par Guillaume Tsiranana.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dix manches figurent dans le calendrier du championnat de motocross MX cette année. Cinq d'entre elles se dérouleront dans les régions, dont deux à Toamasina, une chacune à Isalo à Ilakaka, à Manakara et à Antsirabe. Trois autres courses hors championnat figurent également au programme cette saison.