Madagascar: Prévoyance sociale - Appel à candidature pour le poste de directeur général de la Cnaps

La Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnaps) est à la recherche de son directeur général.

La ministre de l'Emploi et de la Fonction publique, Soatiana Bety Leonne Florent, a annoncé, hier, un avis de recrutement pour le poste de directeur général. L'appel officiel à candidatures sera lancé le 3 février. Une commission composée de six membres sera chargée de sélectionner les candidats. Le Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) collaborera à ce processus afin d'assurer la transparence et le respect de la législation,selon le ministère.

En attendant cette nouvelle nomination, un directeur général par intérim, issu du ministère de tutelle, assure la gestion des affaires courantes de la Cnaps. La nomination d'un intérimaire serait nécessaire pour garantir la continuité des activités, notamment le paiement des salaires, des allocations familiales, des indemnités de maternité et de nombreux autres dossiers. Cette étape permet maintenant de procéder à la nomination d'un nouveau directeur général.