Madagascar: Handball CCCOI / Toamasina 2026 - Premier grand test pour la fédération

31 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La nouvelle équipe dirigeante de la Fédération malgache de handball (FMHB) a réaffirmé sa volonté d'organiser coûte que coûte la compétition internationale CCCOI, prévue à Toamasina du 8 au 15 février 2026, à l'issue de la cérémonie de passation de service entre les secrétaires généraux sortant et entrant.

La cérémonie de passation de service entre Zo Rasolofoson, secrétaire général sortant, et son successeur Sylvestre Tsiahoua s'est tenue hier à l'Académie nationale des sports (ANS) à Ampefiloha. Un moment symbolique marqué par la prise de parole du président de la FMHB, Andriamanga Herilovasoa Andrianisainana Ratsimandao, qui a souligné que l'organisation du tournoi international de handball, la Coupe des clubs champions de l'océan Indien (CCCOI), à Toamasina, constitue une priorité absolue pour la fédération.

Prévue du 8 au 15 février 2026, cette compétition avait déjà été reportée en raison du contexte politique national. Aujourd'hui, une nouvelle menace plane avec la résurgence de l'épidémie de Mpox. Malgré ces contraintes, les responsables de la FMHB réaffirment leur engagement à tenir l'événement, dans l'intérêt du développement du handball.

« Nous n'envisageons plus aucun recul afin d'honorer nos engagements envers les partenaires qui se sont déjà déclarés prêts à nous accompagner. Néanmoins, la santé demeure une priorité », a souligné le président, précisant que les équipes qui ne pourraient être présentes devront adresser une notification officielle.

Dix équipes ont déjà confirmé leur participation, dont cinq masculines et cinq féminines. Parmi elles, trois équipes sont issues de Madagascar, tandis que deux proviennent de Mayotte.

Durant la passation de service entre les deux secrétaires, Zo Rasolofoson a montré sa disponibilité à partager ses expériences.

« J'ai le handball dans mon sang. C'est l'équipe qui change, mais mon amour pour le handball demeure intact. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas », confie le SG sortant.

