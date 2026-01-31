Madagascar: Université d'Antananarivo - La culture coréenne désormais filière académique

Le 23 janvier, l'Université d'Antananarivo a officiellement intégré la culture coréenne comme filière académique à part entière, grâce à l'initiative de Lim Sang-woo, ambassadeur de la Diplomatie publique du ministère des affaires étrangères de la République de Corée et ancien ambassadeur de la République de Corée.

Cette avancée marque une étape majeure dans l'ouverture culturelle et académique de l'université, en offrant aux étudiants un parcours structuré, approfondi et diplômant.

L'intégration ne se limite pas à l'enseignement de la langue coréenne : elle englobe l'ensemble de la culture dans son intégralité, y compris les pratiques sociales, les valeurs et les habitudes, afin de permettre une véritable immersion culturelle. Selon l'ambassadeur Lim Sang-woo, la langue reste un outil essentiel de compréhension et de transmission du savoir, mais l'objectif est de former des étudiants capables d'appréhender la culture dans sa globalité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le doyen Roland Rakotovao a salué cette initiative, soulignant la volonté de l'université de renforcer ses partenariats internationaux. L'UA développe déjà des filières de langues et cultures étrangères, comme le russe, le chinois, l'allemand ou l'espagnol, contribuant à l'épanouissement intellectuel des étudiants et à l'obtention de diplômes reconnus.

Cette démarche s'inscrit dans un projet de coopération culturelle de longue durée. Lim Sang-woo, a mené plusieurs initiatives structurantes, notamment la création du Korea Corner, une bibliothèque coréenne en 2019 siégeant au sein de l'université et la mise en place de programmes académiques dédiés. Ces actions témoignent d'un engagement durable pour l'enseignement de la culture coréenne et la consolidation des liens culturels entre Madagascar et la Corée.

L'Université d'Antananarivo confirme ainsi sa volonté de proposer une formation enrichissante et complète, permettant aux étudiants de s'ouvrir à d'autres cultures et d'acquérir une vision globale et profonde des savoirs.