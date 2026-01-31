Madagascar: Mandikanamana / Alasora - Un couple heurté par un véhicule meurt sur le coup

Jeudi soir à Mandikanamana, commune d'Alasora, un couple a été mortellement fauché par une camionnette conduite par un adolescent de 17 ans.

Un couple a perdu la vie jeudi soir à Mandikanamana, près du rond-point d'Ambohimanambola, après avoir été violemment percuté par une camionnette.

L'homme, âgé de 42 ans, et son épouse, 40 ans, marchaient au bord de la route lorsqu'ils ont été heurtés vers 19 h 30 par un véhicule de marque Hyundai. Les deux victimes, qui regagnaient leur domicile à Ankazobe Alasora, sont décédées sur le coup.

Le récit de leurs proches permet de retracer leurs derniers instants. Ce jour-là, la femme avait quitté Soamanandrariny, commune d'Ambohimangakely, où elle aidait quotidiennement sa soeur à vendre des marchandises. Vers 17 heures, elle a pris le chemin du retour, accompagnée un moment par une connaissance, avant de poursuivre seule.

Escapade

Comme à son habitude, son mari l'attendait près du By-pass, au rond-point d'Ambohimanambola, afin de rentrer ensemble. C'est à cet endroit précis que le drame s'est produit.

Les circonstances de l'accident révèlent une imprudence dramatique. Le conducteur, un adolescent de 17 ans employé comme gardien dans un parking de Mandikanamana, avait dérobé les clés du véhicule en l'absence de son propriétaire. Selon les témoignages recueillis, il avait l'habitude de conduire les voitures autour du rond-point pour s'amuser. Ce soir-là, cette escapade s'est transformée en tragédie.

Alertée immédiatement, la police a pu identifier les victimes grâce à un téléphone retrouvé sur les lieux. Un agent a contacté le dernier numéro enregistré dans le journal d'appels et a demandé aux proches de se rendre sur place. À leur arrivée, ils n'ont pu que constater le décès. Le médecin du CSB II, ainsi que les éléments du CSP Alasora, ont confirmé la mort des deux piétons. Les corps ont ensuite été remis aux familles.

Le conducteur a été placé en garde à vue dans les locaux de la police. Le véhicule, ainsi que ses papiers, ont été mis en fourrière. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'ensemble des responsabilités engagées dans ce drame.

Ce double décès rappelle une fois de plus les dangers liés à l'imprudence. Dans ce cas précis, la légèreté d'un adolescent, profitant de son accès aux clés de véhicules, a coûté la vie à deux personnes et plongé une famille dans le deuil.