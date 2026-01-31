Madagascar: Agression sexuelle - Un Français condamné extradé vers La Réunion

Un ancien hôtelier français, qui avait dirigé une maison d'hôtes du district de Nosy Boraha, a été extradé vers La Réunion en décembre pour purger une peine de quatre ans de prison, selon Le Quotidien de La Réunion mercredi.

Il avait été condamné en octobre 2022 pour abus sexuels commis en 2015 sur une touriste française en séjour à l'île aux Nattes. La victime avait raconté avoir perdu toute lucidité après avoir bu un cocktail préparé par les propriétaires de l'établissement. À son réveil, elle présentait des marques de violences et a progressivement pris conscience d'avoir été droguée et agressée. De retour en France, elle avait porté plainte, déclenchant une enquête judiciaire.

Les investigations ont révélé que le suspect, âgé d'une cinquantaine d'années, avait déjà été condamné pour des infractions sexuelles graves et figurait sur le fichier des auteurs d'agressions sexuelles. Peu après l'ouverture de la procédure, il avait disparu, laissant sa maison d'hôtes fermée et ses comptes bancaires vidés. Il avait été reconnu coupable et condamné par contumace à quatre ans de prison.