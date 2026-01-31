Madagascar: Boeny - L'administration réclame son chef de région

Le syndicat du personnel de la région Boeny a effectué une déclaration jeudi dernier au bloc administratif à Ampisikina. Il revendique la nomination imminente du chef de région. Le programme de développement de la région Boeny tarde.

« En tant qu'autorité régionale décentralisée, la région jouit d'une autonomie administrative et financière conformément à l'article 34 de la loi 2014-018. Nous exigeons ainsi la nomination du chef de la région de Boeny afin de rétablir les opérations et les activités de développement qui traînent. Nous demandons aussi à simplifier les procédures du virement bancaire des employés. Étant donné que nous accomplissons les mêmes tâches que les autres fonctionnaires, nous méritons le même traitement et avantages, soit l'obtention de la prime de 310 000 Ar », a déclaré le porte-parole du syndicat, jeudi.

De plus, le syndicat sollicite que le décret d'application de la loi 2014-018, article 43, soit appliqué au statut des fonctionnaires titulaires au sein de la région ou du Corps des fonctionnaires territoriaux afin de garantir la sécurité de leur emploi.

La déclaration était adressée au gouvernement de la République de la refondation de Madagascar et aux ministères de l'Intérieur et de la Décentralisation, du Travail et de l'Emploi ainsi qu'au ministère de l'Économie et du Budget.