Sénégal: Axe Brazzaville-Dakar

Le Congo et le Sénégal. Voilà deux nations liées par l'histoire qui ont su, les cinquante-six dernières années, préserver leur amitié. Etablies de part et d'autre, une forte communauté sénégalaise et une importante communauté congolaise oeuvrent à la consolidation de ces liens à travers divers échanges.

Il est admis en revanche que Brazzaville et Dakar n'exploitent pas à fond les opportunités qu'offrent les potentialités de cette coopération au niveau institutionnel. L'agriculture, l'énergie, la formation, le commerce, les infrastructures, la défense et la sécurité sont les secteurs dans lesquels des pas concluants sont franchis sans pour l'instant être un exemple de la coopération sud-sud couronnée de grands succès.

La visite officielle qu'entame à Brazzaville, ce 2 février, le président Bassirou Diomaye Faye à l'invitation de son homologue Denis Sassou N'Guesso, est à placer dans la volonté de renforcer le cadre de coopération existant. Le 12 juin dernier, la mise en place à Dakar d'un Comité ad' hoc actait l'engagement des gouvernements des deux pays à aller au-delà de la simple déclaration d'intention.

Les deux chefs d'Etat ont ainsi l'occasion de donner une nouvelle impulsion à l'axe Brazzaville-Dakar. Et en même temps porter un regard critique sur les affaires du monde. La persistance des conflits de toutes natures interpelle à un point où les dirigeants ont intérêt à trouver dans le dialogue permanent un allié susceptible de garantir la stabilité des institutions républicaines, assurer le développement de leurs pays ainsi que la protection de leurs peuples.