Congo-Brazzaville: MAEP - La directrice générale en visite de travail à Brazzaville

Dans le cadre du renforcement de la gouvernance en Afrique, la directrice générale du secrétariat continental du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (Maep), Marie-Antoinette Rose Quatre, a entamé, le 31 janvier, une visite de travail stratégique pour consolider les liens entre son institution et la République du Congo.

Cette visite s'inscrit dans une volonté mutuelle d'accélérer la mise en oeuvre des standards de bonne gouvernance au sein de l'administration nationale. Elle intervient à une quinzaine de jours du forum des chefs d'Etats et de gouvernement africains, membre du Maep, à Addis-Abeba en Ethiopie.

Le séjour de Mme Marie-Antoinette Rose Quatre sera marqué par une série de rencontre de haut niveau, témoignant de l'importance accordée par l'exécutif congolais au mission du Maep. Le programme de cette visite prévoit, entre autres, une séance de travail avec le ministre de l'Economie, du Plan et de l'Intégration régionale, point focal du Maep au Congo ; un échange approfondi avec le président du Maep-Congo et des audiences de haut rang avec le Premier ministre, ainsi que les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il sera clôturé par l'organisation d'un atelier de sensibilisation au processus du Maep pour édifier les acteurs institutionnels sur les outils d'évaluation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En tant qu'instrument d'auto-évaluation volontaire des Etats membres de l'Union africaine, la commission du Maep-Congo réaffirme à travers ce dialogue son engagement en faveur de la bonne gouvernance et du développement durable.