Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars prochain - Le PRL soutient la candidature de Denis Sassou N'Guesso

Le Parti républicain et libéral (PRL) a clôturé, le 31 janvier, sa troisième convention nationale sur fond de résolutions.

A propos de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochain, cette formation politique a adopté une résolution spéciale portant appel et soutient à la candidature du présent sortant, Denis Sassou N'Guesso.

Le choix de son candidat à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochain figurait parmi les points phares des assises nationales du PRL. Après examen minutieux du sujet, ce parti, membre de l'opposition, a porté son dévolu sur le président sortant, Denis Sassou N'Guesso, et décidé de soutenir, sans atermoiement, sa candidature. «Tenant des motions des douze sur treize départements, nous, participants à la troisième convention nationale du PRL, tenant compte de : la configuration politique actuelle du pays, des mutations mondiales, des transitions africaines et congolaises, nous estimons que notre devoir patriotique est de promouvoir et de soutenir la candidature du président sortant, son excellence M. Denis Sassou N'Guesso », relève le PRL dans sa déclaration officielle.

Dans son allocution de clôture, le président national du PRL a présenté aux militants de son parti les principales raisons qui l'ont poussé à soutenir la candidature du président sortant. Choix qu'il estime légitime et responsable, en tenant compte des réalités du moment. «Pourquoi le choix sur Denis Sassou N'Guesso, laisser-moi vous le dire sans détour parce que notre candidat incarne l'unité nationale, est le garant de la stabilité dans un monde en furie, est nanti de l'expérience des grandes transitions. Il connait les arcanes de la diplomatie mondiale et peut conduire le Congo jusqu'en 2030 avec sagesse, sécurité et détermination », a souligné Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes.

Au cours de ces assises, les participants ont procédé au renouvellement des instances dirigeantes du parti. En premier, ils ont réélu Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint-Eudes au poste de président national du PRL, ainsi qu'un secrétariat exécutif national de dix-huit membres, dirigé par le président national. La convention a aussi mis en place une coordination nationale de plus de 150 membres ; un comité de sages et un comité paritaire de résolution des litiges. Créé en 1990, le PRL a commémoré, par la même occasion, ses 36 ans d'existence.