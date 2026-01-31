Congo-Brazzaville: Santé - Esmo Valérie Maba Moukassa réélue présidente du CCN-Congo

A l'issue de l'Assemblée générale de renouvellement des instances du Comité de coordination nationale (CCN) des projets financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme du Congo, tenue le 29 janvier à Brazzaville, l'ancienne présidente Esmo Valérie Maba Moukassa a été reconduite pour un mandat de trois ans.

Après sa réélection, Esmo Valérie Maba Moukassa a salué le soutien précieux du Fonds mondial, dont l'appui a permis d'enregistrer des avancées significatives dans la mise en oeuvre des actions du CCN-Congo, notamment dans le renforcement de la réponse nationale face aux trois maladies et la pandémie de covid-19 mais également sur le renforcement du système de santé. « Malgré quelques avancées, à ce jour on peut dire qu'on n'est pas sortie du bout du tunnel, parce que l'Etat congolais vient de payer sa contrepartie.

C'est ça qui faisait défaut dans notre partenariat avec le Fonds mondial. Nous avons payé 4,1 milliards pour faire face aux besoins des personnes vulnérables de notre pays. C'est maintenant à vous, pas seulement CCN, à tout le monde, que ça soit la communauté, de veiller à ce que tout ce qu'on va mettre à leur disposition soit bien utilisé. Aujourd'hui, le défi c'est quoi ? c'est qu'aujourd'hui on doit se mettre au travail avec tout le monde », a déclaré la présidente réélue, félicitant l'ensemble des membres du bureau sortant.

Signalons qu'en termes d'enjeux prioritaires pour le prochain cycle de financement GC8, les principales priorités identifiées sont les suivantes : la poursuite du plaidoyer pour le respect des engagements de la contrepartie nationale, afin de faciliter la mise en oeuvre des subventions ; la documentation rigoureuse du processus de sortie de la politique de sauvegarde additionnelle ; la revue et/ou l'extension des plans stratégiques nationaux des trois maladies ; l'organisation du dialogue pays et des ateliers d'élaboration de la subvention du cycle 8 du Fonds mondial...

A noter que cette assemblée générale du CCN a été tenue conformément au règlement intérieur dudit comité. Pour réaliser les objectifs fixés à la tête du CCN-Congo, la présidente Esmo Valérie Moukassa sera du bureau qui se présente comme suit : vice-président, Oniangué Eddy Clotaire (...).