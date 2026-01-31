Congo-Brazzaville: Football - La Fécofoot encourage ses arbitres internationaux

31 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

Les efforts déployés par la Fédération congolaise de football (Fécofoot) pour assurer à l'arbitrage congolais une meilleure représentativité à l'international donnent les premiers signes de satisfaction.

Le nombre des arbitres congolais Fifa est passé de quinze à seize grâce à l'enregistrement d'une nouvelle promue : Marlène Ominga Ingoba (arbitre assistante). « Je suis très contente parce que ce n'était pas facile. Je remercie le président de la fédération y compris les membres du comité exécutif pour leur confiance », a déclaré la nouvelle promue. Le Congo compte désormais six arbitres centraux et dix assistants.

Jean Guy Blaise Mayolas, président de la Fécofoot, les a félicités et encouragés lors de la cérémonie officielle de remise de badge organisée à leur honneur le 31 janvier au siège de la Fécofoot . Un moment plein d'émotions car c'est pour la première fois que la Fécofoot présente officiellement ses arbitres internationaux.

Le nombre n'est pas trop important mais c'est pour redresser la barre que le président de la Fécofoot les a exhortés au travail. « Je demande de beaucoup travailler pour que les efforts que nous sommes en train de déployer pour essayer de rehausser le niveau de l'arbitrage ne soient pas vains », a-t-il souligné.

Le même appel à été réitéré par René Daniel Louzaya, président de la Commission national des arbitres. « Nous devons continuer à travailler sur cette lancée pour que dans les compétitions à venir de la Fédération internationale de football association et de la Confédération africaine de football nous soyons toujours présents », a-t-il déclaré.

Jean Guy Blaise Mayolas a, par ailleurs, profité de l'occasion pour adresser ses félicitations aux arbitres congolais qui ont pris part à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025. « Dans les rapports qui m'ont été envoyés, je n'ai vu rien de fâcheux dans tous les matches que vous avez faits », a-t-il précisé. L'exhortation au travail pour améliorer le quota des arbitres congolais à l'international a bien sa raison d'être.

