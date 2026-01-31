Congo-Brazzaville: Football - La Fécofoot encourage ses arbitres internationaux

Les efforts déployés par la Fédération congolaise de football (Fécofoot) pour assurer à l'arbitrage congolais une meilleure représentativité à l'international donnent les premiers signes de satisfaction.

Le nombre des arbitres congolais Fifa est passé de quinze à seize grâce à l'enregistrement d'une nouvelle promue : Marlène Ominga Ingoba (arbitre assistante). « Je suis très contente parce que ce n'était pas facile. Je remercie le président de la fédération y compris les membres du comité exécutif pour leur confiance », a déclaré la nouvelle promue. Le Congo compte désormais six arbitres centraux et dix assistants.

Jean Guy Blaise Mayolas, président de la Fécofoot, les a félicités et encouragés lors de la cérémonie officielle de remise de badge organisée à leur honneur le 31 janvier au siège de la Fécofoot . Un moment plein d'émotions car c'est pour la première fois que la Fécofoot présente officiellement ses arbitres internationaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le nombre n'est pas trop important mais c'est pour redresser la barre que le président de la Fécofoot les a exhortés au travail. « Je demande de beaucoup travailler pour que les efforts que nous sommes en train de déployer pour essayer de rehausser le niveau de l'arbitrage ne soient pas vains », a-t-il souligné.

Le même appel à été réitéré par René Daniel Louzaya, président de la Commission national des arbitres. « Nous devons continuer à travailler sur cette lancée pour que dans les compétitions à venir de la Fédération internationale de football association et de la Confédération africaine de football nous soyons toujours présents », a-t-il déclaré.

Jean Guy Blaise Mayolas a, par ailleurs, profité de l'occasion pour adresser ses félicitations aux arbitres congolais qui ont pris part à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025. « Dans les rapports qui m'ont été envoyés, je n'ai vu rien de fâcheux dans tous les matches que vous avez faits », a-t-il précisé. L'exhortation au travail pour améliorer le quota des arbitres congolais à l'international a bien sa raison d'être.