Congo-Brazzaville: L'hôpital de Talangaï passe en revue les activités réalisées en 2025

Sous le patronage de Tuburce Ingombo, secrétaire général de la mairie du 6e arrondissement, l'hôpital de réference de Talangaï à tenu, le30 janvier, son comité de gestion qui a passé en revue les activités réalisées par les services administratifs, cliniques et médicotechniques en 2025.

Dans son allocution, le secrétaire général a loué l'importance de cette revue qui constitue un atout majeur de gouvernance. « Elle s'inscrit pleinement dans le cadre du décret n°2020-552 du 15 octobre 2020 portant attribution, organisation et fonctionnement des organes de gestion de l'hôpital de référence de Talangaï », a-t-il déclaré. Il a ensuite indiqué que ce texte fondateur nous oblige à une gestion responsable, transparente et orientée vers les résultats au service de l'amélioration continue de la qualité des soins. « La revue de 2025 nous permettra d'évaluer objectivement nos performances, d'identifier nos forces et nos insuffisances et, surtout, de définir les actions prioritaires et réalistes pour l'année 2026 dans un esprit de participation et de responsabilité partagée... », a-t-il affirmé.

Au terme de cette session, le directeur général de l'hôpital de référence de Talangaï, Firmin Eyikili, a déclaré : « En effet, chaque début d'année, nous nous retrouvons dans ce cadre qui est la mairie de Talangaï pour passer en revue les différentes activités réalisées au cours de l'année précédente. Il s'agit pour nous de faire un bilan et de projeter les activités à mener au cours de l'année qui vient de commencer. Aujourd'hui, le bilan, je peux dire qu'il est mitigé », a-t-il précisé, insistant également sur le fait qu'aujourd'hui le système de santé est en proie à beaucoup de grèves, notamment au niveau des hôpitaux généraux, et cela a fait exploser l'activité au niveau de l'hôpital de Talangaï.

Ainsi, l'hôpital de Talangaï a terminé l'année avec un taux d'occupation de lits de plus de 120% et à côté de cet exposant, l'on note aussi quelques motifs de satisfaction. Autant de réalisations qui illustrent quelques avancées : la durée moyenne de séjour est de trois jours, le taux de guérison de 80%. « Ces indicateurs nous donnent quand même satisfaction, en dépit des multiples difficultés que l'hôpital connaît », a souligné Firmin Eyikili.

Les perspectives

Pour 2026, il faut envisager un renforcement du plateau technique qui, aujourd'hui, est complètement dépassé, ensuite regarder les explorations fonctionnelles avec l'imagerie qui est en arrêt. « Vous êtes sans oublier qu'avec cet afflux de Talangaï, nous n'avons plus de scanner et la radio fonctionne avec beaucoup de défaut. Donc, il faut voir avec les autorités pour nous renforcer sur le plateau technique afin d'assurer les soins de qualité », a ajouté le directeur général, recommandant au personnel de se départir de certaines habitudes et de surtout bien recevoir les malades.

A noter que dans le cadre de l'amélioration continue de l'offre et de l'accès aux soins de qualité au Congo, il est fait obligation aux structures sanitaires d'élaborer chaque année un plan de travail annuel budgétisé. Ce document fait l'objet d'une évaluation minutieuse en fin d'année. Il s'agit notamment de faire le point des réalisations et définir les objectifs pour l'année suivante.