Congo-Brazzaville: Indist - Les cadres et agents renforcent leurs capacités sur l'archivage numérique

L'institut national de documentation et d'information scientifiques et technologiques (Indist) a organisé du 28 au 30 janvier un séminaire portant sur la maîtrise de l'archivage numérique et la gestion des salles multimédias. Cet atelier a connu la participation de plusieurs cadres et agents des instituts sous tutelles du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique.

Avec pour objectif de se renforcer dans les techniques de documentations modernes, les séminaristes ont, au cours de cet atelier de trois jours, pu s'approprié les outils nécessaires pour l'archivage numérique afin de pouvoir mettre sur pied une base de données numériques pour l'ensemble des recherches. La formation a porté, entre autres, sur la connaissance des cycles de vie d'un document, ses typologies, les méthodes de classement, le passage de l'archivage physique au numérique et aussi la gestion technique d'une salle multimédia qui devrait être mis en service à la fin de ces travaux.

En commentaire à la fin de ce séminaire, le directeur de cabinet du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Aimé Christian Kayath, a rappelé aux participants sur l'importance stratégique du numérique dans la conservation de l'information et de la modernisation des espaces de travail. « Les connaissances acquises ici ne doivent pas rester théoriques, mais sont appelées à être mises en pratique afin d'améliorer durablement l'organisation, l'accessibilité, la sécurité de nos données ainsi que l'efficacité de nos infrastructures multimédias », a-t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a, par ailleurs, demandé aux agents, cadres et chercheurs de ce séminaire a plus de professionnalisme dans ce domaine afin de pouvoir valoriser l'Indist. Une recommandation a été faite dans le même sens par les séminaristes pour garantir l'avenir de l'archivage numérique au niveau national. Il s'agit de créer une plateforme des participants pour l'archivage électronique, de former le personnel de la recherche et des autres institutions sur les métiers de la documentation. Les agents ont aussi appelé à faciliter et assurer la numérisation des documents des différentes structures de recherche, enfin d'élaborer et publier une loi qui encadre et oriente la gestion et le traitement des archives au Congo.

Rappelons que l'indist a pour mission au sein du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique de concevoir la politique nationale en matière de documentation scientifique et d'assurer la collecte, le traitement, le classement et la diffusion des informations scientifiques et technologiques.