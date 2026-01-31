Cote d'Ivoire: Communication publicitaire en Côte d'Ivoire - Amadou Coulibaly sonne la fin de l'anarchie

Le ministre de la Communication donne le ton : 2026 sera l'année de la confiance et de la maturité de l'écosystème publicitaire ivoirien.

Une nouvelle ère pour la publicité. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a lancé un message ferme et sans équivoque à l'endroit des acteurs de la publicité. C'était lors de la cérémonie de lancement de la nouvelle année professionnelle de Canal+ Advertising Côte d'Ivoire, le 29 janvier 2026, au cinéma Pathé, à Marcory.

Pour sa première sortie officielle depuis sa reconduction au gouvernement, le ministre a clairement annoncé un tournant décisif dans la régulation du secteur publicitaire. « Nous intensifierons la lutte contre l'anarchie actuelle dans l'affichage publicitaire, en démantelant les dispositifs illégaux et en luttant contre la pollution visuelle qui défigure une belle ville comme Abidjan », a-t-il déclaré devant un parterre de décideurs économiques et médiatiques.

Dans cette dynamique de réforme, Amadou Coulibaly a mis en avant la digitalisation des contrôles, désormais matérialisée par l'introduction de QR codes d'authentification sur les campagnes publicitaires. Une mesure qui, selon lui, s'inscrit pleinement dans la vision de bonne gouvernance prônée par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Revenant sur les réformes engagées par l'État, le ministre a salué les progrès réalisés : « La restructuration du secteur publicitaire engagée par l'État a favorisé une créativité accrue et des dispositifs plus performants. Ces dynamiques démontrent que la communication n'est pas seulement un outil commercial : elle est un levier économique, un facteur d'attractivité et un vecteur de cohésion sociale ».

Projetant le secteur vers l'avenir, Amadou Coulibaly a affirmé que 2026 sera l'année de la maturité, de l'audace et de la consolidation de l'écosystème publicitaire ivoirien. Cette ambition repose, a-t-il précisé, sur « une atmosphère de confiance fondée sur la transparence et le respect des règles, une publicité responsable et éthique, une innovation maîtrisée protégeant les consommateurs, notamment les mineurs, ainsi qu'une professionnalisation continue ».

« L'État jouera pleinement son rôle », a-t-il rassuré, promettant un cadre réglementaire stable, une transparence accrue du marché et un encouragement soutenu aux partenariats public-privé. Il a également salué « le Groupe Canal+ pour sa contribution constante au développement du paysage audiovisuel ivoirien et africain », ainsi que Canal+ Advertising Côte d'Ivoire pour son professionnalisme et son rôle moteur dans la structuration du marché.

« Que les régies publicitaires et les agences poursuivent leurs efforts d'innovation et de qualité en se conformant aux nouveaux cahiers des charges qui leur ont été communiqués. Que l'ensemble des acteurs du secteur contribuent à faire de notre pays une référence régionale en matière de communication et de publicité », a-t-il soutenu.

Sahifoulaye Koné, directeur général de Canal+ Advertising Côte d'Ivoire, a présenté les nouvelles offres de la régie publicitaire. « Nous ne nous contentons pas de proposer des espaces. Nous créons de l'impact en accompagnant durablement la croissance des marques à travers des solutions créatives, data-driven et premium », a-t-il souligné.

Michel Mutombo-Cartier, directeur général de A+ et A+ Ivoire du Groupe Canal+, a levé le voile sur les perspectives 2026 de la chaîne. Celles-ci sont notamment marquées par la saison 2 de « Les Habitants de la Cité Émeraude », symbole de la vitalité de la création audiovisuelle locale, ainsi que par d'autres surprises qui attendent les téléspectateurs.