Cote d'Ivoire: Emploi jeunes - 20 jeunes talents débutent leur formation industrielle dans une entreprise agroalimentaire

Vingt jeunes, sur un effectif de 1 705 postulants issus des établissements d'enseignement technique de Côte d'Ivoire, ont réussi avec brio le test d'entrée au Centre de formation de Nestlé Côte d'Ivoire (Cfn).

Pour célébrer leur rentrée officielle dans ce centre de formation d'excellence, une cérémonie de baptême a été organisée le 27 janvier 2026, au siège de l'usine Maggi, à Abidjan-Yopougon, en zone industrielle.

Ces jeunes, triés sur le volet, constituent la 10e promotion du Cfn. Ils seront soit intégrés au sein des équipes techniques de production du groupe agro-industriel, soit orientés vers d'autres entreprises où la main-d'oeuvre qualifiée est fortement demandée.

A cette occasion, le directeur général de Nestlé Côte d'Ivoire, Mohamad Itani, a réaffirmé l'engagement de l'entreprise en faveur de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, le Cfn a vocation à former des jeunes capables de s'adapter, d'innover et de créer de la valeur, que ce soit au sein d'une entreprise ou à travers leurs propres projets. Car, s'est-il convaincu, « investir dans la formation des jeunes, c'est investir dans l'avenir du pays ».

La directrice des affaires institutionnelles pour la zone Asie-Océanie-Afrique, Cristina Macina, a rappelé que le programme de formation dont bénéficie la 10e promotion du Cfn s'inscrit dans un projet d'envergure mondiale de l'agro-industriel, visant à renforcer l'employabilité des jeunes.

Dans cette dynamique, elle a indiqué que plus de 10 millions de jeunes à travers le monde ont déjà bénéficié de programmes dédiés à la jeunesse. Elle a précisé que les apprenants reçoivent des formations en techniques de base, en technologie de production, en entrepreneuriat, en soft skills, ainsi que des immersions en zone de production, sans oublier la conception et la soutenance de projets techniques et d'affaires en vue de l'auto-emploi.

Le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, représenté par le Pr Edmée Mansila, a salué le partenariat fructueux entre Nestlé et les établissements publics en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. « Vous devrez vous montrer exemplaires, rigoureux et passionnés dans votre apprentissage. Vous devrez sortir de votre zone de confort, briser le plafond de verre et avoir confiance en vous », a-t-elle conseillé aux apprenants.

Sara Kassi, déléguée de la promotion, a exprimé sa reconnaissance à la direction de Nestlé Côte d'Ivoire et a promis de transformer les connaissances acquises en compétences concrètes.