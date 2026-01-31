Cote d'Ivoire: Élection des délégués du personnel de la SNPECI - Le Syntu-FratMat confirme son ancrage

Les travailleurs de l'entreprise ont renouvelé leur confiance au Syntu-FratMat, grand vainqueur de l'élection des délégués du personnel au terme d'un scrutin apaisé.

Le Syndicat des travailleurs unis de Fraternité Matin (Syntu-FratMat) a remporté l'élection des délégués du personnel de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci), éditrice du quotidien Fraternité Matin. La liste qu'il conduisait, « L'efficacité dans la continuité », s'est largement imposée face au Syndicat des agents de Frat-Mat (Syna-FratMat), confirmant l'ancrage du syndicat majoritaire au sein de l'entreprise.

Organisé, le 30 janvier 2026, le scrutin s'est tenu sous la supervision de l'inspection du travail d'Adjamé-Attécoubé, conformément aux dispositions du code du travail et au décret d'octobre 2024 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

Le vote, ouvert de 8h30min à 15h30min, s'est déroulé dans le calme et la transparence, sans incident signalé. Isoloir, urne transparente scellée en présence du bureau de vote, bulletins uniques et émargement systématique ont rythmé des opérations jugées régulières par les parties.

Sur 224 travailleurs inscrits, 208 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 92,85 %, signe d'un intérêt marqué pour ces élections professionnelles. Un seul bulletin blanc ou nul a été enregistré.

Les suffrages valablement exprimés s'élèvent ainsi à 207, bien au-dessus du quorum requis de 112, rendant ce premier tour pleinement valide.

À l'issue du dépouillement, le Syntu-FratMat totalise 160 voix contre 47 pour le Syna-FratMat. En pourcentage, la liste « Efficacité dans la continuité » a recueilli 77,29 % des suffrages exprimés, tandis que la liste « L'expérience au service des travailleurs » a obtenu 22,71 %. Le quotient électoral, établi à 41,4, encadre la répartition des 5 sièges de titulaires et des 5 sièges de suppléants à pourvoir.

Au-delà des chiffres, cette victoire s'inscrit dans un contexte de campagne courte mais intense. Ouvertes du 27 au 29 janvier, les actions de terrain se sont déroulées dans un climat apaisé, permettant aux deux équipes de présenter leurs visions et de convaincre les 224 travailleurs de l'entreprise.

Pour le Syntu-FratMat, l'exercice a semblé facilité par un bilan que beaucoup jugent solide. Le déblocage des arriérés de carburant, celui des allocations familiales, la médiation ayant abouti à l'embauche définitive d'une trentaine d'agents dont des chauffeurs, l'obtention de plusieurs primes, notamment celles de salissure et de panier pour les agents des ateliers, ou encore la revalorisation des frais de lunetterie passés de 50 000 à 200 000 FCfa et bientôt annoncés à 250 000 FCfa, constituent autant d'acquis mis en avant.

En tenant compte de ces résultats concrets, mais aussi des points d'accord annoncés pour cette fin du mois de janvier et d'autres perspectives pour 2027, de nombreux travailleurs estiment avoir fait le choix de la stabilité et de la continuité.

C'est dans cet esprit que leur vote s'est majoritairement porté sur la liste « L'efficacité dans la continuité », perçue comme la mieux placée pour défendre les intérêts du personnel dans un contexte de mutation du secteur des médias.