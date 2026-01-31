Cote d'Ivoire: Tennis - La grande révolution en marche

La ville d'Abidjan sera le théâtre, cette année, de grands tournois du circuit international.

Le président de la Fédération ivoirienne de tennis (Fit), Me Sylvère Koyo, conduit, depuis le 28 janvier 2026, une délégation à Quimper, en France. Le successeur de Georges N'Goan, qui a effectué le déplacement avec son secrétaire général, Me Arthur Gogoua Mady et un jeune entrepreneur, prend part à l'Open Quimper Bretagne Occidentale.

Un tournoi Atp Challenger 125 qui se déroule du 26 janvier au 1er février. Cette présence s'inscrit notamment dans le cadre du suivi et du soutien institutionnel des joueurs ivoiriens évoluant sur le circuit international. Notamment Wilfried Eliakim Coulibaly engagé dans cette compétition du circuit professionnel.

La mission revêt un enjeu stratégique. Elle s'inscrit dans la dynamique de préparation des tournois Atp 50 et Atp 75 prévus à Abidjan, du 20 avril au 3 mai. L'objectif est de s'imprégner des standards organisationnels et opérationnels d'un tournoi Atp afin de renforcer la qualité de l'organisation des prochaines compétitions internationales en Côte d'Ivoire.

Cette visite s'inscrit dans la volonté de Me Sylvère Koyo de professionnaliser davantage le tennis ivoirien et de positionner Abidjan sur la scène internationale.

Abidjan capitale du tennis

C'est un secret de polichinelle. En prenant les rênes de la Fédération de la petite balle jaune, Sylvère Koyo s'est donné une feuille de route claire et nette. Il s'agit de propulser le tennis ivoirien sur devant de la scène national, mais aussi partout en Afrique et dans le monde.

Dans la foulée de son élection, la fédération a offert un moment unique aux amoureux de tennis, à travers un Atp 50, un top tournoi, le tout premier en Afrique de l'Ouest. C'était du 14 au 27 avril 2025. Une compétition historique remportée par Eliakim Coulibaly sur ses terres.

Sous Sylvère Koyo, la Côte d'Ivoire a vu se dérouler sur son sol, les premiers Fip Bronze, du 15 au 18 mai 2025, à la Padelta, un club situé dans le bassin de Cocody-Danga, puis un Fip Silver Nhood, du 29 septembre au 5 octobre 2025 à l'Hôtel Ivoire. « C'est notre vision ; permettre au tennis et au padel de revendiquer leur place dans le gotha du sport en Côte d'Ivoire », souligne le président Koyo.

Dans les jours à venir, la Fit annonce deux tournois majeurs : l'Atp 50, du 20 au 26 avril et l'Atp 75, du 27 avril au 3 mai, à Abidjan.

Des infrastructures dignes de ce nom

Dans sa politique de développement du tennis et du padel, Sylvère Koyo ne laisse rien au passage. Plusieurs infrastructures de proximité ont été réhabilitées, à la Sicogi et à la Sotra. D'autres courts sont en cours de réfection. « Notre ambition est de doter tout le territoire ivoirien de terrains de tennis afin de permettre à un grand nombre d'Ivoiriens d'avoir accès à ce sport qu'on qualifie presque tort de sport de riche », promet Me Koyo.

Il sait pertinemment que tout ce travail de fourmis devra être accompagné de joueurs et d'encadreurs de qualité. Ainsi, il a sélectionné 7 jeunes joueurs, dont une fille. Ces athlètes devraient bénéficier d'un encadrement spécifique.

Au niveau des encadreurs, le dernier rapport du board de la Fit présente un plan minutieusement conçu pour doter, à tous les niveaux, le pays de techniciens qualifiés et compétents.

C'est dans ce climat coloré de professionnalisme que la fédération s'est trouvée, depuis le mois décembre 2025, un équipementier.

L'objectif étant de donner une visibilité nationale et internationale au tennis made in Côte d'Ivoire.