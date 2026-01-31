Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire Skate - Une jeune fédération qui se distingue

Le skate (roller, trottinette et skateboard) se porte bien en Côte d'Ivoire. La grande famille s'en est rendu compte, il y a quelques jours, lors de la dernière assemblée générale mixte de Côte d'Ivoire (ex-fédération ivoirienne de patins et sports de glisse) au siège du comité national olympique. Julien Konan, son président, a dressé un bilan plutôt rassurant des activités de 2025.

C'est que depuis la création de la fédération, c'est l'une des rares fois que le comité directeur rendait compte aux skaters, dans les moindres détails. Quoi de plus normal, Julien Konan, père fondateur du skate, rêve d'une fédération incontournable dans le paysage sportif national.

Pour ce faire, il faut créer un climat de confiance afin d'impliquer davantage tous les acteurs dans le développement de la discipline.

En l'espace de deux ans, la Côte d'Ivoire Skate est passé du simple au triple. La Côte d'Ivoire est désormais visible sur la scène internationale, avec Soro Bonati Yenè Corrina. L'Ivoirienne qui a été sacrée championne du monde 2024 continue de rayonner.

Elle a participé à trois compétitions internationales en 2025 où elle a, d'abord, obtenu 1 médaille d'argent lors de la finale mondiale artistique, le 18 mai 2025, à Trieste, en Italie. Ensuite, Soro Bonati a accroché une deuxième médaille d'argent obtenue lors de la Coupe du monde artistique, du 7 au 15 juin 2025, à Reggio Emilia. Puis une 5e place lors des championnats du monde artistique, du 15 au 27 septembre, à Beijing, en Chine.

Sur le plan local, Julien Konan et sa fédération, qui suivent les directives du ministère des Sports, ont presque quadrillé le territoire national. Ils ont organisé des compétitions dans les disciplines de Speed Skating (Courses) et de lnline Freestyle ici à Abidjan dans les communes de Cocody, Marcory, Treichville, Koumassi et à l'intérieur du pays dans les villes de Sinfra, Man, Bouaké, Yamoussoukro et Korhogo. Et ce, dans les catégories U7, U10, U13, U15, juniors et seniors.

« Je voudrais saluer la mobilisation de chacun, encourager et féliciter les centres de formation qui ont pris des initiatives », a indiqué le président Konan qui a présenté un programme 2026 encore plus alléchant.