Cote d'Ivoire: Concours Correspon-danse - La compagnie Arts et corps s'impose à Yopougon

La compagnie artistique Arts et corps s'est distinguée dans la discipline Danse du patrimoine. La compagnie artistique Arts et corps a remporté le concours de détection de talents de la scène Correspon-danse, dans la catégorie Danse du patrimoine. Elle s'est imposée face à trois concurrents, le 29 janvier 2026, à l'Allocodrôme de Yopougon. Elle a empoché la somme d'un million de Fcfa.

Quelques jours auparavant, deux compagnies, qui s'étaient distinguées dans deux autres catégories, ont reçu chacune la somme d'un million de Fcfa. Il s'agit des Rois légendaires en Danse urbaine et de Yoro Fallet en Danse contemporaine, respectivement à Abobo et Treichville.

Le quatrième et dernier lauréat du concours Correspon-danse 2025-2026 sera connu ce 31 janvier, à Bouaké. Deux compagnies seront aux prises dans la catégorie Danse mix.

Correspon-danse est une initiative portée par la Fid présidée par le chorégraphe Georges Momboye. Elle vise à détecter de nouveaux talents dans le secteur de la danse et répond à la nécessité de structurer, d'accompagner et de promouvoir des compagnies chorégraphiques en Côte d'Ivoire.

Les quatre lauréats recevront leurs récompenses lors de la cérémonie de distinction.