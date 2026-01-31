Cote d'Ivoire: Concours Correspon-danse - La compagnie Arts et corps s'impose à Yopougon

31 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par DRAMOUS YETI

La compagnie artistique Arts et corps s'est distinguée dans la discipline Danse du patrimoine. La compagnie artistique Arts et corps a remporté le concours de détection de talents de la scène Correspon-danse, dans la catégorie Danse du patrimoine. Elle s'est imposée face à trois concurrents, le 29 janvier 2026, à l'Allocodrôme de Yopougon. Elle a empoché la somme d'un million de Fcfa.

Quelques jours auparavant, deux compagnies, qui s'étaient distinguées dans deux autres catégories, ont reçu chacune la somme d'un million de Fcfa. Il s'agit des Rois légendaires en Danse urbaine et de Yoro Fallet en Danse contemporaine, respectivement à Abobo et Treichville.

Le quatrième et dernier lauréat du concours Correspon-danse 2025-2026 sera connu ce 31 janvier, à Bouaké. Deux compagnies seront aux prises dans la catégorie Danse mix.

Correspon-danse est une initiative portée par la Fid présidée par le chorégraphe Georges Momboye. Elle vise à détecter de nouveaux talents dans le secteur de la danse et répond à la nécessité de structurer, d'accompagner et de promouvoir des compagnies chorégraphiques en Côte d'Ivoire.

Les quatre lauréats recevront leurs récompenses lors de la cérémonie de distinction.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.