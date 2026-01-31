Ile Maurice: Une intervention des autorités à Pointe-aux-Sables

31 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Une intervention a été menée le vendredi 30 janvier 2026, aux alentours de 13 h 35 à Pointe-aux-Sables, à la suite d'une plainte anonyme signalant l'exploitation illégale d'un centre de garde d'enfants.

Les faits ont été constatés par une officière du ministère de l'Égalité des Genres et du Bien-être de la Famille, accompagnée d'une équipe de la police de Pointe-aux-Sables. Sur place, les autorités ont établi qu'une garderie fonctionnait sous l'enseigne La Maison du Bonheur.

Lors du contrôle, la responsable des lieux a été invitée à présenter un certificat d'enregistrement délivré par le ministère concerné. Elle a produit un permis de construction, document qui ne fait pas office d'autorisation légale pour l'exploitation d'un centre de garde d'enfants. Il lui a alors été signifié qu'elle opérait en infraction à la réglementation en vigueur.

Les autorités ont informé la responsable des procédures à suivre pour obtenir un permis légal auprès du ministère compétent. L'ordre lui a également été donné de cesser immédiatement toute activité liée à la garde d'enfants. Il lui a été rappelé qu'aucun centre de garde ne peut fonctionner sans être dûment enregistré, conformément aux règlements de 2022 de la Children's Act 2020.

Il a été précisé qu'une infraction sera consignée, conformément aux dispositions légales applicables, en cas de non-respect de l'ordre donné.

