Ile Maurice: Transformation numérique avec «mytGPT Education»

Signé en octobre 2025 entre le ministère de l'Éducation et Mauritius Telecom (MT), un Memorandum of Understanding prévoyait l'introduction, sur une base pilote, de mytGPT Education, un coach pédagogique développé par l'équipe Innovation de l'opérateur télécom.

L'objectif affiché est de rendre l'éducation plus inclusive, équitable et adaptée aux besoins de chaque élève, tout en accompagnant la transformation numérique du système éducatif. En cette fin du mois de janvier 2026, le projet a enfin vu le jour.

Officiellement lancé le lundi 26 janvier par le ministère de l'Éducation et des ressources humaines, en partenariat avec MT, le projet vise à propulser l'intelligence artificielle (IA) dans les salles de classe. La présentation de ce nouvel outil a été assurée par le Senior Chief Executive Devendre Gopaul, le Chief Technical Officer du ministère Ricaud Auckbur, et le CEO de MT, Veemal Gungadin, lors d'un événement tenu au Rajiv Gandhi Science Centre, à Bell-Village. Le lancement a été suivi d'une séance de démonstration au James Burty David State Secondary School, permettant de présenter concrètement les fonctionnalités de cette plateforme éducative, appelée à transformer les pratiques d'apprentissage et d'enseignement dans le pays.

Le projet pilote concernera des élèves des Grades 4, 7, 8 et 9 et sera déployé dans huit établissements scolaires à travers le pays. Quatre écoles primaires ont été sélectionnées : Raoul Rivet Government School à Port-Louis, Emilienne Rochecouste Government School à Quatre-Bornes, R. Gajadhur Government School à Centre-de-Flacq et Willoughby Government School à Mahébourg. Quatre collèges d'État participent également à l'ini- tiative : James Burty David SSS à Bell-Village, Ebene SSS Girls à Réduit, Vacoas SSS Boys à Vacoas et France Boyer de la Giroday SSS à Plaine-Magnien.

La plateforme mytGPT Education proposera aux élèves un soutien personnalisé en continu, avec des explications adaptées à leur niveau, des exercices interactifs et un conte- nu sécurisé, disponible en anglais, français et créole phonétique. Pour les enseignants, l'outil permettra notamment d'automatiser la création de quiz et de supports péda- gogiques, d'alléger certaines tâches administratives et de fournir des analyses des performances des élèves afin d'orienter plus finement l'enseignement.

Plus de 50 ressources pédagogiques, alignées sur le National Curriculum Framework, ont déjà été intégrées à la plateforme. Des sessions de formation ont également été organisées en décembre 2025 et janvier 2026 pour les enseignants, portant sur les fondamentaux de l'IA, la navigation sur la plateforme, le prompt engineering et les bonnes pratiques pédagogiques.