Ile Maurice: Pamplemousses - Fin des représentations d'esclaves agenouillés

Des figurines représentant des esclaves agenouillés seront retirées du Bassin des Esclaves et du Marché des Esclaves à Pamplemousses.

L'annonce a été faite par le ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Ashok Subron, à l'issue de discussions avec son collègue des Arts et de la Culture, Mahen Gondeea, ainsi que d'autres membres du gouvernement, dont le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, le ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon, la ministre junior des Arts et de la Culture, Véronique Leu-Govind, et le député Ludovic Casernes, en vue de retirer ces figurines installées sous l'ancien régime. Cette annonce a été faite cet après-midi lors d'un dépôt de gerbes organisé dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage.

«Alors que l'on commémore la souffrance et le combat pour la liberté, la présence de ces figurines propage une image de soumission inacceptable véhiculée par les apôtres de l'esclavagisme», a déclaré Ashok Subron.