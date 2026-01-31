Cameroun: La mort d'un ouvrier met en lumière l'impunité des géants du BTP

La mort tragique d'un jeune ouvrier camerounais sur un chantier isolé lève le voile sur des pratiques opaques.

Patrick Damboura est décédé dans des circonstances troubles alors qu'il travaillait pour le groupe chinois CGCOC, un acteur majeur du BTP au Cameroun. Son cas emblématique interroge les conditions de travail imposées aux ouvriers locaux par certaines multinationales.

Un décès solitaire dans l'indifférence

Patrick Damboura a été retrouvé sans vie dans son logement, après avoir présenté des symptômes graves non pris en charge. Recruté il y a six ans, il avait été muté à des centaines de kilomètres de sa famille, dans la région de l'Extrême-Nord. Malgré une santé déclinante marquée par une toux violente, aucune assistance médicale adéquate ne lui a été fournie. Son isolement géographique et sanitaire apparaît comme un facteur clé de ce drame.

La défausse troublante d'une multinationale

La réaction de l'entreprise CGCOC Group après le drame a suscité l'indignation. Informée par des collègues via Facebook et non par son employeur, la famille s'est heurtée à un déni de responsabilité. La direction aurait argué que le décès n'étant pas survenu directement sur le chantier, elle n'avait pas à intervenir. Elle n'a proposé qu'une somme symbolique de 100 000 FCFA, présentée comme le dernier salaire, laissant le corps en morgue et la famille démunie. Cette position soulève une question fondamentale sur le devoir de protection de l'employeur.

Un système qui sacrifie les plus vulnérables

Cette affaire dépasse le cas individuel. Elle révèle un système où des travailleurs camerounais sont envoyés sur des chantiers reculés sans garanties suffisantes. L'absence de suivi médical, de protocole d'urgence et de transparence en cas d'accident est pointée du doigt. La famille, financièrement incapable de rapatrier le corps ou d'engager des poursuites, symbolise le déséquilibre de pouvoir face à un géant industriel. Un appel a été lancé au ministère du Travail et à la justice camerounaise pour une enquête indépendante.

La mort de Patrick Damboura marquera-t-elle un tournant dans la protection des ouvriers locaux face aux intérêts des grands groupes étrangers ?