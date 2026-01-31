Ile Maurice: Une saisie de drogue de synthèse et de biens estimée à Rs 30 millions

Une importante opération menée par les policiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Southern Division a permis de mettre au jour un réseau présumé de trafic de drogue de synthèse opérant entre Quatre-Bornes et Curepipe. La valeur globale des substances illicites saisies et des biens confisqués est estimée à environ Rs 30 millions.

L'intervention s'est déroulée le jeudi 29 janvier lorsque les policiers de l'ADSU se sont rendus à Quatre-Bornes pour procéder à la fouille d'une ferme appartenant à Jean Olivier Alexson Kali, 28 ans, entrepreneur indépendant, domicilié aux Casernes, Curepipe.

En l'absence du propriétaire des lieux, les policiers ont rencontré sur place Jean Elvin Donovan Désiré, 23 ans, un agriculteur habitant Rose-Hill.

La fouille de la ferme a permis la découverte d'un sac en plastique noir contenant trois colis en plastique, soupçonnés de contenir de la drogue de synthèse, particulièrement dangereuse et fortement prisée sur le marché local. Jean Elvin Donovan Désiré a été interpellé sur-le-champ pour possession de drogue dangereuse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'opération s'est poursuivie dans la même cour, où les policiers ont procédé, vers 10 heures, à la perquisition du domicile de H. G., 43 ans, carrossier de profession. Une cigarette artisanale, contenant un mélange de tabac et de cannabis, y a été saisie, entraînant également l'arrestation de ce dernier.

Les recherches ont ensuite été étendues à d'autres lieux liés aux suspects. À 12h05, une perquisition menée au domicile de Jean Elvin Donovan Désiré a permis de saisir une quantité supplémentaire de cannabis, enveloppée dans un plastique transparent. Enfin, à 13h10, les policiers de l'ADSU ont procédé à une fouille au domicile de Jean Olivier Alexson Kali, à Curepipe, opération qui a mené à son arrestation.

Lors de cette dernière perquisition, la police a mis la main sur plusieurs biens soupçonnés d'être des produits liés au trafic de drogue, notamment un téléphone portable, des chaînes et bracelets en or portant l'inscription Kali, une somme de Rs 3 850, ainsi que plusieurs véhicules dont une motocyclette, un scooter et une voiture.

Jean Olivier Alexson Kali est actuellement détenu au poste de police de Rose-Belle. En revanche, Jean Elvin Donovan Désiré et H.G. ont été relâchés.

Cette série de saisies renforce la thèse d'un trafic structuré, avec des ramifications logistiques et financières importantes. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'ampleur exacte du réseau, d'identifier d'éventuels complices et de retracer l'origine ainsi que la destination finale de la drogue saisie.