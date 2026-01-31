Comores: Les Comores accélèrent la cadence

À l'approche des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) de 2027, le Comité d'organisation (Coji) des Comores se trouve à un tournant décisif. Entre impératifs d'infrastructures et tensions diplomatiques, la pression monte d'un cran. À moins de deux mois d'une visite d'inspection cruciale du Conseil international des jeux (CIJ) à Moroni, l'heure est à la mobilisation générale.

Le jeudi 15 janvier dernier, le siège du Coji à Moroni a accueilli une réunion stratégique avec les institutions de tutelle. L'objectif était clair : «placer tout le monde sur la même longueur d'onde.» Pour transformer les ambitions en réalité, le Coji a présenté un plan d'action trimestriel audacieux dont le coût est estimé à 8 milliards de francs comoriens.

Le défi majeur reste la présentation de preuves tangibles de progrès lors du passage du CIJ fin mars. Si les études techniques et administratives sont bouclées, le CIJ exige de voir des chantiers en activité. Le projet phare, le Village des jeux, prévu pour accueillir 3 000 athlètes, doit impérativement sortir de terre. Bien que les constructeurs assurent pouvoir livrer ce complexe moderne en dix mois, le Coji se sait surveillé. En plus du village, le pays doit justifier de l'avancement de sept gymnases et de l'acquisition de la logistique nécessaire pour les dix-huit disciplines en compétition.

Parallèlement aux enjeux de béton et de financement, le Coji doit naviguer dans les eaux troubles de la géopolitique régionale. La question de la participation de Mayotte cristallise les tensions. Les consultations menées les 15 et 17 janvier avec les élus mahorais et le mouvement sportif ont révélé un climat électrique.

La polémique s'est récemment personnalisée autour de Madi Vita, figure historique du sport mahorais et membre du CIJ. Ce dernier, après avoir soulevé des points de vigilance sur les conditions de sécurité et le respect de la charte des jeux, fait face à de vives critiques. Ce volet diplomatique est tout aussi crucial que le volet matériel : la réussite des jeux de 2027 dépendra de la capacité des Comores à garantir un cadre serein et sécurisé pour toutes les délégations, malgré les différends territoriaux persistants.

À un an et demi de l'événement, les Comores n'ont plus le droit à l'erreur. Comme le martèle la communication du Coji, le pays est engagé dans une véritable «course contre la montre». La réunion d'inspection de mars agira comme un juge de paix pour déterminer si l'archipel est réellement prêt à assumer son destin olympique régional.