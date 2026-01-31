Ile Maurice: Une enseignante dénonce un transfert qu'elle qualifie d'injuste

Une enseignante exprime son incompréhension et un sentiment d'injustice à la suite d'un transfert intervenu en début d'année scolaire, avec effet immédiat, vers un autre établissement. Elle indique que cette décision est tombée alors que son plan de travail était déjà établi et que ses cours, évaluations et outils pédagogiques avaient été préparés pour le trimestre.

Sans remettre en cause le principe de transfert, elle estime que la manière et le timing ont eu des répercussions sur l'organisation du travail et la continuité pédagogique.

Elle précise avoir accepté la nouvelle affectation sans contestation, mais souhaite faire passer un message aux instances chargées des transferts. Elle les invite à mesurer davantage l'impact humain et pédagogique de ces décisions, rappelant que d'autres enseignants confrontés à des situations similaires disent partager le même sentiment d'injustice.