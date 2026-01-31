Ile Maurice: Une enseignante dénonce un transfert qu'elle qualifie d'injuste

31 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Une enseignante exprime son incompréhension et un sentiment d'injustice à la suite d'un transfert intervenu en début d'année scolaire, avec effet immédiat, vers un autre établissement. Elle indique que cette décision est tombée alors que son plan de travail était déjà établi et que ses cours, évaluations et outils pédagogiques avaient été préparés pour le trimestre.

Sans remettre en cause le principe de transfert, elle estime que la manière et le timing ont eu des répercussions sur l'organisation du travail et la continuité pédagogique.

Elle précise avoir accepté la nouvelle affectation sans contestation, mais souhaite faire passer un message aux instances chargées des transferts. Elle les invite à mesurer davantage l'impact humain et pédagogique de ces décisions, rappelant que d'autres enseignants confrontés à des situations similaires disent partager le même sentiment d'injustice.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.