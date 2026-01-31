Ethiopie: Les avancées de l'Éthiopie stimulent la dynamique de développement régional, selon le président Ismail Omar Guelleh.

Addis-Abeba — Le président de la République de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, a affirmé que les progrès enregistrés par l'Éthiopie en matière de développement jouent un rôle déterminant dans le renforcement de l'intégration économique et l'essor de la prospérité à l'échelle régionale.

Le chef de l'État djiboutien s'est exprimé à cette occasion lors de la cérémonie d'inauguration du complexe hôtelier Shebelle, présidée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, en présence également du président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud.

Qualifiant le complexe hôtelier Shebelle de réalisation emblématique, le président Ismail Omar Guelleh a estimé qu'il contribuera de manière significative à la consolidation du tourisme régional et à l'interconnexion croissante des pays de la Corne de l'Afrique.

Il a souligné que la vision et le leadership du Premier ministre Abiy Ahmed ont permis la mise en oeuvre de projets structurants qui renforcent durablement les relations entre les États de la région, ajoutant que cette nouvelle infrastructure constitue une destination stratégique appelée à élever les standards du tourisme régional.

Le président djiboutien a également insisté sur le rôle clé de ce type d'investissements dans l'approfondissement des échanges économiques et le rapprochement des peuples des pays voisins.

Par ailleurs, il a salué l'engagement des populations de la région somalienne en faveur de la paix et de la stabilité, soulignant que cet esprit de cohésion a créé un environnement propice à la réalisation de projets de développement générant des retombées tangibles pour les communautés locales.

Enfin, le président Ismail Omar Guelleh a appelé la diaspora ainsi que les communautés locales à s'impliquer activement dans le processus de construction nationale, afin que les bénéfices du développement de l'Éthiopie profitent à son peuple et se diffusent positivement dans l'ensemble de la région.