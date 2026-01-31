Ethiopie: Mise en service du parc éolien stratégique d'Aysha-II en Éthiopie

Addis-Abeba — L'Éthiopie a officiellement mis en service, ce vendredi, le projet éolien majeur d'Aysha-II dans la région Somali, marquant une avancée déterminante vers l'autonomie énergétique nationale, a annoncé le Bureau du Premier ministre.

Ce projet structurant illustre l'engagement du pays en faveur de l'expansion des énergies renouvelables et du développement d'une économie verte résiliente.

Il constitue également un levier essentiel pour la diversification du mix énergétique éthiopien.

D'après le Bureau du Premier ministre, Aysha-II s'inscrit comme un élément central d'une stratégie économique fondée sur l'innovation technologique.

Sa concrétisation démontre la capacité de l'Éthiopie à traduire ses priorités stratégiques en réalisations tangibles.

Implanté dans la région Somali, le parc bénéficie d'un emplacement privilégié au coeur de l'un des plus importants couloirs éoliens d'Afrique de l'Est, optimisant ainsi son potentiel de production.

Présidant la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'installation, dotée d'une capacité annuelle estimée à 467 gigawattheures, joue un rôle clé dans le renforcement de la sécurité énergétique du pays.

Le projet est équipé de technologies avancées, notamment les systèmes SCADA et SVG, assurant une alimentation électrique fiable, flexible et adaptée aux exigences de l'industrialisation moderne.

Au-delà de la satisfaction des besoins nationaux, Aysha-II tire parti de la position géographique stratégique de l'Éthiopie.

Sa proximité avec les pays voisins confère au pays un rôle croissant de plateforme régionale pour les échanges énergétiques, contribuant à l'intégration économique de la Corne de l'Afrique.

S'inscrivant dans la philosophie de Medemer, le gouvernement entend valoriser durablement les ressources naturelles nationales au profit d'un développement partagé, renforçant ainsi la coopération régionale, la prospérité commune et la stabilité à long terme, a déclaré le Premier ministre.