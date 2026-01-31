Ethiopie: Le complexe hôtelier de Shabeely est un jalon majeur dans l'ambition touristique de l'Éthiopie - Premier ministre Abiy Ahmed

31 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le complexe hôtelier de Shabeely constitue une avancée significative dans la concrétisation de la vision visant à faire de l'Éthiopie une destination touristique de référence sur le continent africain.

Le chef du gouvernement a inauguré ce jour le complexe, implanté dans la région Somali. S'étendant sur une superficie de 385 hectares, ce projet emblématique a été développé dans le cadre de l'initiative « Dîner pour les générations futures ».

Selon le Cabinet du Premier ministre, Shabeely symbolise un progrès notable dans les efforts nationaux destinés à valoriser le potentiel naturel et culturel du pays au service d'un tourisme durable.

S'exprimant lors de l'inauguration, Abiy Ahmed a souligné que ce complexe phare incarne l'esprit de l'initiative, tant par son ampleur que par sa portée stratégique.

Le Premier ministre a précisé que Shabeely va bien au-delà d'un simple établissement hôtelier : il reflète l'identité vivante de la région somalienne, en mariant harmonieusement une architecture contemporaine aux traditions ancestrales locales.

Il a également indiqué que ce projet, situé dans l'est de l'Éthiopie, s'inscrit parmi plusieurs initiatives structurantes illustrant l'engagement du gouvernement à positionner le pays parmi les principales destinations touristiques d'Afrique.

La diversité des paysages naturels de la région, conjuguée aux partenariats développés dans le cadre de l'approche Medemer, témoigne de la capacité de l'Éthiopie à transformer ses ambitions en réalisations concrètes.

Dans un communiqué, le Cabinet du Premier ministre a précisé que le projet Shabeely comprend trois restaurants d'une capacité totale de 400 convives, un espace culturel, des salles de réunion modernes, des aires de jeux pour enfants ainsi que 15,4 kilomètres d'allées ombragées, favorisant les échanges sociaux et la cohésion communautaire.

Du verger de 10 000 arbres au parc dédié aux chameaux, chaque composante du complexe met en lumière la richesse naturelle et culturelle du pays.

Doté de 51 chambres d'hôtes et d'infrastructures répondant aux standards internationaux, Shabeely représente une étape déterminante dans l'ambition touristique nationale.

Le Bureau du Premier ministre a enfin souligné que ce projet incarne pleinement l'esprit Medemer, en transformant le patrimoine exceptionnel de l'Éthiopie en un héritage partagé avec le monde.

