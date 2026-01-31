Ethiopie: Le Premier ministre Abiy met en lumière la métamorphose de la région Somali lors de l'ouverture du complexe hôtelier Shabeely.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé aujourd'hui à l'inauguration du complexe hôtelier Shabeely dans la région Somali, soulignant à cette occasion l'essor remarquable de l'Éthiopie en tant que destination touristique majeure sur le continent africain.

S'étendant sur 385 hectares au coeur de la région, le complexe Shabeely constitue l'aboutissement de l'initiative « Un repas pour les générations futures », un projet ambitieux alliant développement économique, valorisation culturelle et durabilité.

S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre a salué la transformation profonde engagée dans la région Somali, mettant en avant une dynamique de développement sans précédent.

Il a noté que la région s'impose désormais comme un pôle stratégique de grands projets structurants, notamment des milliers de kilomètres de routes nouvellement construites, d'importants investissements dans le secteur gazier, ainsi que des avancées industrielles majeures, dont des unités d'assemblage automobile.

Abiy Ahmed a également exprimé son admiration pour les travaux de rénovation urbaine en cours à Jigjiga, capitale régionale, estimant que le développement du corridor urbain a profondément redéfini l'identité de la ville.

Il a souligné que l'ingéniosité architecturale et les techniques traditionnelles de construction du peuple somalien constituent une expérience inspirante pouvant être reproduite dans d'autres régions du pays.

S'adressant aux autorités locales, le Premier ministre a salué leur engagement constant en faveur du progrès, tant en milieu urbain que rural.

Il a affirmé que la réussite du projet Shabeely représente une source de fierté non seulement pour l'Éthiopie, mais également pour l'ensemble de la Corne de l'Afrique, qualifiant la gouvernance de la région de modèle exemplaire à l'échelle régionale.

Tout en se félicitant des avancées réalisées, le Premier ministre a appelé à maintenir l'élan de développement.

Il a insisté sur le fait que ce parcours ne fait que commencer, exhortant les dirigeants à multiplier les efforts afin de faire de Jigjiga une ville emblématique du continent africain.

Il a par ailleurs mis en garde contre toute forme de complaisance, rappelant que le vaste potentiel de la région exige une mobilisation continue et soutenue.

Le complexe hôtelier de Shabeely se distingue comme un espace intégré comprenant un verger de 10 000 arbres fruitiers, un parc de chameaux authentique et plus de 15 kilomètres de sentiers ombragés.

Doté d'installations hôtelières aux normes internationales et de salles de réunion ultramodernes, le site incarne pleinement l'esprit de Medemer, fondé sur la synergie collective et le développement partagé.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a conclu son intervention en exprimant sa profonde reconnaissance à l'ensemble des acteurs ayant contribué à la concrétisation de ce projet, soulignant que leurs efforts ont permis de transformer les richesses naturelles et culturelles de l'Éthiopie en un patrimoine ouvert au monde.